北捷隨機砍人釀4死 網曝保命3大要訣

通緝犯張文，昨傍晚於台北車站出口丟擲煙霧彈，隨後至捷運中山站，持開山長刀隨機砍人。圖為警方在北車出口蒐證。（記者方賓照攝）

台北捷運昨晚發生連續隨機攻擊，造成4死6傷。網友分享遇到恐怖攻擊，該注意的3點事項，第一，高喊「有刀子」、「有人殺人」；第二，迅速逃跑或藏匿；第三，用包包擋住自身要害、器官，特別是頸部的大動脈。

27歲張文殺害3人後，在警方圍捕下，張文從5樓墜下身亡。張文隨機砍殺，2名死者致命傷在脖子的刀傷。網友Mock Mayson昨在臉書回想鄭捷事件，分享該注意事項。

高喊有刀、迅速逃跑、保護頸部要害

Mock Mayson發文，看到有人用刀襲擊或恐攻，第一件事，就是大聲呼叫讓周圍的人知道與警戒，例如高喊：「有刀子！」、「有人殺人！」之類的警告語。因短刀或長刀偷襲是沒有聲音的，不像槍聲會大作，馬上會引發人們警戒。

第二件事，迅速離開現場或找地方藏匿。這一點是在美國防恐手冊（Run and Hide）或是藍白仔丟掉不想看的小橘書第18頁都有寫到。儘量不要逞英雄，我知道你很行，我也學過擒拿術跟奪刀術，但是所有的防恐手冊跟學有專精的精壯教練都會跟你說，先跑再說。因為有很多變因是你無法掌握的。

第三件事，如果不得不直接面對歹徒或是恐怖分子，例如沒路退了。那麼你要充分利用手邊所有東西。首先把你隨身包包拿到身體前方擋住重要器官，人體致命的要害與器官多在前方，包括頸部大動脈。

保持安全距離 學止血+CPR急救

最後，Mock Mayson提醒兩點。首先，和歹徒保持一定距離，一般的水果刀或小型蝴蝶刀，安全距離大概4到5公尺，而開山刀、西瓜刀、生魚片刀大概要在6公尺以上。他提醒，人可以用1秒鐘往前衝3公尺進行突刺。

其次，後續止血與CPR急救，政府發的小橘書第13頁都有寫。他強調，多一分準備，多一些危機意識，多一點正經看待政府的安全指引手冊，就可以少一點傷亡。好嗎？

