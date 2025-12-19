為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    憲訴法修正案人數門檻「違憲」 憲法法庭：掏空大法官釋憲權

    2025/12/19 21:05 記者張文川、楊心慧／台北報導
    司法院今下午3時由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞召開記者會。（記者楊心慧攝）

    司法院今下午3時由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞召開記者會。（記者楊心慧攝）

    立法院去年十二月廿日三讀通過憲法訴訟法修正案，規定須至少十名大法官才能評議，須九名大法官才能作成違憲宣告；憲法法庭今天宣告憲訴法第卅條第二項的人數門檻規定「違憲」，封鎖、阻礙大法官行使職權，掏空大法官的憲法解釋權，將會導致立院通過的法律位階，反而凌駕憲法、居於實質最高法律位階的嚴重後果。

    憲法法庭判決理由指出，憲法訴訟法既然是國家法律體系的一環，在不牴觸憲法的前提下，大法官自應尊重，不得一概摒棄不用，然而，憲法既是國家最高位階的法規範，則用以規範大法官解釋憲法程序的憲訴法，自是必須以能維護憲法的「最高法」位階為前提。

    判決指出，若憲訴法的規定導致大法官行使職權被封鎖、阻礙，或不能妥適宣示憲法內涵，即屬違背憲法，大法官就不應受違憲法律的拘束，否則立法機關即可透過制定、修正不符合憲法的憲訴法，來封鎖、阻礙大法官行使職權，掏空大法官的憲法解釋權，擺脫憲法對立法院議決的一切法律案（含預算案）的控制，將使憲法的最高法位階性落空，立院通過的法律，位階反而居於「實質最高法」的嚴重後果。

    憲法法庭指出，既然憲訴法第卅條第二項本身，是本件違憲審查的標的，從法律適用的邏輯而言，當然不能作為審查該項是否違憲的程序規範，否則將使這個門檻同時扮演「程序規範」與「審查標的」雙重角色，造成自我審判的循環論證、自我矛盾的荒謬結果。

    判決指出，大法官審查此項門檻的規定是否合憲，自是不受新修第卅條第二項的限制；若要把它當做程序規範，則須以認定其合憲為前提，但經大法官實質審查，這項規定已然違憲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播