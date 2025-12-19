為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    煙霧彈男北捷砍人後墜樓亡 卓榮泰下令徹夜查動機

    2025/12/19 20:54 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰今晚在中正一分局受訪表示，他第一時間通令鐵公路、捷運、航空站等重要地點，維持高度戒備，絕不鬆懈。（行政院提供）

    男子今晚涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人恐怖，警方查出身分，是目前因妨害兵役通緝中的27歲男子張文。行政院長卓榮泰晚間在中正一分局受訪表示，警方已到張嫌住居，進行搜索，從背景跟相關連狀況，會徹夜了解其動機，而他也第一時間通令鐵公路、捷運、航空站等重要地點，維持高度戒備，絕不鬆懈。

    卓榮泰指出，在極短的時間內，台北車站捷運出口以及捷運中山站，分別發生蓄意傷害民眾的行為，嫌犯經調查結果，是同屬一人。張姓嫌犯在中山站繼續犯罪後，經過員警追補，從高處墜樓，目前已經呈現OHCA狀態。

    卓榮泰說，很不幸地，兩個事發地點，有3位民眾受到攻擊呈現OHCA狀態，另外有5位民眾，分別遭刀傷與鈍器打擊。他已要求衛生福利部，所有受理的醫院，全力搶救這5名受傷民眾。

    卓榮泰說，他也要求台北市警局全力配合檢察官偵辦調查、警政署全力支援，同時也要求警政署，目前全國各單位，包括鐵公路、捷運、航空站等重要地點，維持高度戒備，絕不鬆懈。

    卓榮泰強調，警方會徹夜查出張姓嫌犯的犯罪動機，清查有無其他相關聯，務必要讓全國民眾在最短時間內，了解政府掌握的訊息，才能夠安心。

