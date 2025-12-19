國5北上雪隧前「外側大迴轉」 後方駕駛嚇傻：兄弟我還要養家

國道5號北上、雪山隧道入口前，有1輛白色轎車無視來車，直接從外側車道緊急迴轉，嚇壞後方駕駛。（取自Threads，民眾提供）

國道5號北上、雪山隧道入口前，有1輛白色轎車無視來車，直接從外側車道緊急迴轉，嚇壞後方駕駛，發文驚嘆「兄弟，我還要靠這台車養家餬口！」畫面曝光引來大批網友撻伐，認為白車行徑太危險又自私。警方表示，違規行為最高可罰3萬6000元，並吊扣牌照6個月。

有民眾發文，18日開車在國5北上，前方白色轎車從外車道緊急迴轉，讓他嚇了一跳，寫道「我精神來了。」並詢問網友，無敵大迴轉算是危險駕駛嗎？貼文一出湧入網友留言，怒批白車欠檢舉，就算開錯路也不能危險駕駛，影響後方來車。

有網友推測，白車疑似是發現走錯路，為避免開進全長12.9公里雪隧，直到坪林才有機會下交流道，索性在隧道前的公務車迴轉道緊急大迴轉，往宜蘭方向行駛。

國道警察第九公路警察大隊表示，目前尚未接獲相關報案及檢舉，不過在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向等，情節嚴重者，最高可處汽車駕駛人新台幣6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

