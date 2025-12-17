沈慶京突開設臉書粉專 首po文嘆「遲來的正義、無效的正義」

沈慶京首度發文直指「遲來的正義，不是正義」，呼籲檢察官依法行事。（資料照）

威京集團主席沈慶京涉嫌以政治獻金行賄前台北市長柯文哲，涉嫌京華城容積率放寬弊案，目前交保在外。今（17日）他首次透過臉書發文，針對台北地方法院開庭辯論表達自身感想，直言「遲來的正義，無效的正義」，引發外界關注。

沈慶京在貼文中表示，這是他首次透過臉書發文，感嘆自己將近八十歲，卻因司法案件而書寫心情。他指出，北檢去年歷經四個月偵查，傳訊241位證人，除了林欽榮之外，並無任何證人指稱違法，質疑檢察官在沒有充分證據下提起公訴。沈慶京還直言，所有被告與證人在經歷檢察官的「威脅與逼迫」後，恐怕都會對我國司法的獨立性與公信力產生懷疑。

沈慶京還透露，法庭上前副市長彭振聲曾表示，該案使其家庭破碎，並質疑「誰賠給他的太太和媽媽？」他也指出，前台北市長柯文哲遭關押一年，未能見到父親最後一面；另有他並不認識的邵秀珮，依法行政卻遭檢察官逼迫，因擔憂公務員資格遭取消而被迫認罪。前局長黃景茂則被沈慶京形容為專業、敬業且有擔當的公務員，卻同樣無辜捲入起訴風波。

沈慶京指出，該案不僅對他本人造成永久性身體傷害，也讓公司蒙受難以挽回的損失，包括京華城土地遭扣押、企業資金被抽緊，甚至面臨滅失風險。他強調，所有被告都經歷了一場「恐怖的檢察官政治辦案過程」，個人、家庭與企業都遭受無法回復的傷害，且未來仍將面對長期訴訟。沈慶京質疑，這些巨大的損害究竟應由誰承擔責任，並反問檢察官若違法偵查，是否就能免責。

沈慶京感嘆，即使未來獲判無罪，「遲來的正義，不是正義」，但他仍期盼社會能正向往前看，期待司法回歸公義。同時他也呼籲，檢察官不應在缺乏證據的情況下提起訴訟，也不應不當取得搜索票，以維護司法的公正與社會信任。

沈慶京首次透過臉書發文，感嘆自己將近八十歲，卻因司法案件而書寫心情。（擷取自沈慶京臉書）

