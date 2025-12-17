12/17 今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落桃園

12月17日開獎的第114000304期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

12月17日開獎的第114000304期今彩539頭獎開出1注，由桃園市桃園區長安里力行路88號（1樓）的「旺財彩券行」開出。

第114000304期今彩539中獎號碼為「05、06、07、19、32」，頭獎開出1注，每注可得800萬元；貳獎共317注中獎，每注可得2萬元；參獎共9047注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬1959注中獎，每注可得50元。

第114000304期39樂合彩中獎號碼為「05、06、07、19、32」，四合共12注中獎，每注可得21萬2500元；三合共485注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5335注中獎，每注可得1125元。

第114000304期3星彩中獎號碼為「984」，壹獎共42注中獎，每注可得5000元。

第114000304期4星彩中獎號碼為「8530」，壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

