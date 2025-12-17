為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    基隆八旬婦人一早入山採竹筍入夜未歸 警消搜救1小時找到她

    2025/12/17 22:01 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市1名八旬陳姓婦人今天一早上山採竹筍，入夜後仍未歸。基隆市警消獲報入山協尋，不到1小時就找到她，還好她沒有受傷，意識清楚。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市1名八旬陳姓婦人今（17日）一早上山採竹筍，入夜後仍未歸，家屬焦急四處找尋未果，晚間報案協尋。基隆市警消獲報入山協尋，不到1小時就找到陳婦，還好她意識清楚，只是體力不濟，無法走下山，消防局利用長背板將她救下山，送醫急救。

    基隆市消防局今天晚間8時獲報，85歲陳姓婦人今天一早前往七堵區自強路山區採竹筍，入夜後仍未見她返家，因陳婦出門未帶手機連絡不上，趕緊向基隆市警三分局七堵派出所報案；所長曾昭展獲報後通報消防局搜救，自己也帶員入山搜尋。

    基隆市消防局則派遣二大隊、七堵分隊等單位共13名隊員入山搜尋，晚間9時許傳來好消息。七堵分隊小隊長吳嘉峻表示，他們尋獲陳婦時，陳婦意識清楚，無明顯外傷，可能因為迷路，體力不濟，無法自行下山，消防隊員利用長背板將她救下山，陳婦女兒也一起陪同後送陳婦到基隆長庚醫院急救。

    基隆市1名八旬陳姓婦人今天一早上山採竹筍，入夜後仍未歸。基隆市警消獲報入山協尋，不到1小時就找到她，還好她沒有受傷，意識清楚。（記者林嘉東翻攝）

    消防隊員利用長背板將陳姓婦人救下山，送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

