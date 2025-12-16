竹北三民所暖警林冠廷I人動漫迷 低溫護童上學爆紅

竹北三民所警員林冠廷護童過馬路前，揮動指揮棒示意男童快速穿越。（取自網路）

新竹縣警局竹北警分局三民派出所警員林冠廷，踏出校門從警年餘，I人屬性的他，平時就只是認真工作和瘋動漫。沒想到昨天清晨10幾度低溫，他在國道竹北交流道周邊負責疏導道路交通，卻擔心1名年幼且較小個頭的國小男童獨自穿越馬路，毅然「擅離」崗位，一步一腳印地陪著男童穿過1、20米寬大馬路才折返繼續服勤，暖心舉動感動全國家長的心，當「最暖警察」的桂冠落頂，他靦腆、意外，也很開心大家給他的肯定。

林冠廷年僅23歲，昨天清晨7點到9點，負責在竹北縣治區、交流道周邊擔任交通疏導，讓所有車流可以順利前進竹科等工作崗位。沒想到他值勤時，低頭瞥見眼前一個小個兒的男童，揹著書包等候行穿線的綠燈，要獨自穿越車水馬龍的縣政2路，往縣治區的小學去上學。

他看弟弟年紀小、身高又很小隻，擔心男童在一堆紊亂、急著趕上班的車流中，被駕駛人給忽略了，所以當行穿線綠燈亮起，他先用指揮棒向前揮了揮，示意小腿、小腳的男童快快通行，他則邁開雙腳跟隨在後，陪弟弟一段，再折回崗位。

這段影像被用路人捕捉到，且上傳到網路社群後，暖化了所有人心，大家不斷轉傳、分享林冠廷的暖警行徑，讓他今天顯得既開心又羞澀。

事實上，小男童停等綠燈時也很有禮貌，跟著警察哥哥站在路口，發現綠燈將啟時，主動先伸出小手手揮別林冠廷，那個短暫、倉促的揮小手萌樣也「狙擊」到所有家長的心靈。

小男童準備過馬路前，禮貌地揮著小手手向警員林冠廷告別，沒想到下一秒，警察哥哥就陪他一起穿越馬路。（取自網路）

竹北三民所警員林冠廷一步一腳印地牢牢守護小男童，安全穿越馬路上學去。（取自網路）

竹北三民所警員林冠廷一步一腳印地牢牢守護小男童，安全穿越馬路上學去。（取自網路）

竹北分局三民所警員林冠廷陪小男童穿越馬路後折返準備回到服勤崗位，小男童則繼續走路上學去。（取自網路）

