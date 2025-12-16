獨家》女童控男師猥褻現創傷壓力 台南市社會局、校方都發聲了

台南市府社會局家暴防治中心指出，針對性侵害案件，有提供被害人一站式服務，以減少被害人因不斷陳述及回憶被害過程而增加壓力。（資料照，記者王俊忠攝）

對於指控男導師有猥褻行為，台南某小學10歲女童接受調查鑑定、諮商，認為女童在案件揭露後才出現創傷壓力症候群。南市社會局家暴防治中心指出，針對性侵害案件，有提供被害人一站式服務，以減少被害人因不斷陳述及回憶被害過程而增加壓力。

台南市家防中心表示，若社工接獲性侵害案後，為避免不同單位重複詢問同一內容，會進行性侵害被害人減述作業評估。若符合進入減述要件，會由中心社工與醫院人員、警政單位協助被害人在南市一站式的據點醫院驗傷、採證，並通知檢察官親自到據點醫院訊問，協助被害人得到最完善的處置，也減少被害人因不斷陳述及回憶被害過程而增加壓力。

家防中心接獲性侵害案，會立即派員提供相關服務，如陪同偵訊、驗傷、提供法律扶助與心理輔導。而心理諮商的核心目的是瞭解受害人的情緒狀態、創傷壓力等，進而提供心理輔導及支持，而不是用來判斷司法案件審判是否成立。所以兒童心理反應是否與特定事件存在法律上的直接因果關係，這屬於司法判斷範疇，和心理諮商專業的角色不同。但不論兒童壓力來源為何，即使司法判斷有爭點，中心仍會依兒童保護原則，持續提供心理輔導、家庭支持與安全評估。

案發的小學校長說明，此案發生在他上任之前，待他接任校長時，女童已轉學。一般性平案若有數次的調查，性平委員會會針對申復理由有疑點之處，進行補充詢問或調查，不會每次都從頭開始調查一遍，以減少當事人對案情的重複敘述及回憶。

因此案學校性平會最後在第4次認定性侵、性騷不成立；刑事一、二審也判C師無罪，校方因而同意C師回任該校教職工作，但是接科任老師、不是導師工作，後續會視刑、民事案的最終判決結果來做處理。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

