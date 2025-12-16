獨家》小學男師遭控猥褻調查結果反覆 女童現創傷症候群

台南某小學一名C姓男導師遭女學生控訴在班上趁機猥褻長達一年，校內四次性平會調查，只在第三次調查認定成立性騷、性侵，其他三次均不成立，C師得以回任老師；女童則已轉學。（圖為國小教室示意圖、非案發學校，民眾提供）

就讀台南1所小學的10歲女童與父母一起控訴該校三、四年級的C姓男導師涉利用機會摸其下體與臀部，前後1年多時間多達20餘次。該校先後開4次性平會，其中第3次會議認定成立性騷、性侵，其他3次都認定不成立。醫院鑑定女童在案件揭露後出現創傷壓力症候群，女童並在事發後轉到其他學校就讀。

該案刑事部分，C師在一、二審都獲判無罪，目前上訴到最高法院審理中；國賠訴訟部分，女童與其父母認為男師猥褻行徑造成女童身心受創，校方放任男師侵害女童性自主權，共要向校方求償國賠440萬元，但台南地院判女童與父母敗訴、不得求償。

女童與其父母主張，C師是女童的三、四年級導師，從2021年初到2022年5月，C師在班上多次以課堂活動、修改作業為由與女童獨處，把女童環抱到大腿、伸手進入女童內褲摸下體與屁股，前後1年多時間有20餘次猥褻行為。2022年6月間，女童把這事告訴母親轉知學校性別平等教育委員會。

女童一方說，C師是該小學老師，行為地點都在校內，校方竟放任男師侵害女童，學校顯有過失應賠償。

因女童家長與C師都各提申復，該校性平會前後開了4次委員會，除了第3次調查認定C師構成校園性侵害、性騷擾，解聘且終身不再聘任老師；但第一、第二與第四次調查，都認定C師不成立校內性侵害或性騷擾。

台南地院國賠民事法官表示，4次性平會調查有訪談女童同班同學、家長及其他老師，C師涉案空間是在教室辦公桌旁，此辦公桌是開放空間，走進去都看得到，C師如在桌旁猥褻女童長達1年，其他學生應可輕易看到或察覺有疑，竟沒有學生說有看過C師的猥褻行為，女童單一控訴不足以證明導師確有猥褻行為。

法官並說，經心理師諮商後認為女童有創傷壓力反應，這僅能佐證女童接受諮商時有創傷反應，女童接受諮商期間，她與父母、同學有多人因此案接受調查訪談，承受他人異樣眼光，對年僅10歲的女童造成莫大影響與心理壓力，這創傷反應是否源自於C師的猥褻行為，有可疑之處；而校方有做4次性平會調查，並非女童父母所說校方怠於調查義務，且也未舉證證明校方有放任C師的行為，由此判女童與父母敗訴、不得求償440萬元，此國賠案還可上訴。

