高雄警圍捕違規車輛 起獲多種武器

警方起出鎮暴槍及空氣槍等。（民眾提供）

警方起出掃刀、鋸刀、球棒等物品。（民眾提供）

高雄市左營分局昨（14）日深夜攔查交通違規車輛，赫見車後座有刀械及槍枝，通報支援警力將轎車團團圍住，並控制駕駛陳男及乘客共4人，起出鎮暴槍、空氣槍、掃刀、鋸刀及球棒等槍械，陳男辯稱為友人寄放，警方依法究辦。

左營分局文自派出所14日夜間10時許，執行巡邏勤務至左營區文自路與重立路口，發現一輛轎車停等紅燈超越停止線，遂上前攔查，員警盤查過程中，目視可及車內後座有疑似刀械及槍械物品，立即通報支援優勢警力並請車內4名民眾下車受檢。

經查，車內槍械及刀具為46歲駕駛陳男所有，警方依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」現行犯將其逮捕，經搜索該車輛共查獲空氣槍1把、鎮暴槍1把、高壓氣瓶6罐、掃刀1把、鋸刀1把及球棒2組。

警方調查後將陳男移送橋頭地檢署偵辦，其餘3名乘客列為關係人製作詢問筆錄；其中空氣槍、鎮暴槍陳送鑑識中心鑑驗，掃刀依違反槍砲彈藥刀械管制條例沒收，其餘器械依社會秩序維護法沒入。

員警盤檢違規車輛，赫見疑似槍枝及刀械。（民眾提供）

