    社會

    酒駕開曳引車撞牆翻覆 毒氣洩漏司機要賠212萬

    2025/12/14 17:32 記者蔡彰盛／新竹報導
    司機因酒後開曳引車撞牆翻覆，導致毒氣洩漏。（竹縣消防局提供）

    某通運公司司機徐男開曳引車載運有毒化學氣體行經新竹縣時，因酒駕導致開車撞牆，整輛車翻覆，毒氣外洩，整件事處理善後結束，公司向肇事的徐男訴請損害賠償，總金額高達212萬餘元，新竹地院審理後如數判准。

    通運公司主張，徐男受僱於公司擔任運務員，於112年4月12日駕駛曳引車執行職務，行經新竹縣因酒駕導致未注意行車路況等情形發生，致使車輛撞擊路邊圍牆翻覆，所運送的毒性及關注化學物質環氧氣丙烷洩漏。

    事後車輛拖吊及維修等損害費用達31萬1793元（其中有關系爭車輛之維修費用均屬工資，尚無法折舊）、半拖車板架拖吊作業損害費用1萬2600元，及進行毒性及關注化學物質環氧氣丙烷洩漏聯防支援作業費用5萬6889元、槽體吊掛及運送作業費用11萬250元、槽體移槽及租借存放費用3萬7800元，毒性及關注化學物質罐槽體費用81萬2500元，圍牆修復及樹木整修清理作業損害費用41萬2335元。

    此外，公司亦支出交通部公路總局違反汽車運輸業管理事件處分罰鍰損害費用9000元，以及新竹縣政府違反毒性及關注化學物質管理法事件處分罰鍰損害費用36萬元，最後一共請求給付212萬3167元，法官如數判准。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

