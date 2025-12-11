為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    不是錯覺！國6速限100 這支照相桿時速101就喀擦

    2025/12/11 20:07 記者陳鳳麗／南投報導
    草屯鎮民定速105公里，經過國6東向12.5公里處的固定測速桿，該桿即閃燈拍照。（民眾提供）

    草屯鎮民定速105公里，經過國6東向12.5公里處的固定測速桿，該桿即閃燈拍照。（民眾提供）

    國道6號全程速限100公里，有草屯鎮民怕超速，依超速容忍值10％標準，定速在105公里，11、12月兩度被設在東向12.5公里處固定測速桿拍照，以為是錯覺，調閱行車記錄器發現真的被閃燈拍照，質疑若沒有調降超速標準就是測速器沒校準，他也反映，若未超速卻被閃燈拍照真的會嚇到。

    許姓草屯鎮民指出，經常走國道6號，知道車速111公里即會超速被罰，因此定速在105公里，11、12月兩度清晨時分行經東向12.5公里處，前後方都沒有車子，一開始以為是自己錯覺，結果調出行車紀錄器畫面，才發現固定測速桿真的都有閃燈拍照，若該路段未調降速限，質疑是測速器沒校準。

    國道七隊說，國6東向12.5公里處的固定測速桿，去年5月才設置，今年5月也才校準過，但這支測桿真的設定車速達101公里就會拍照，主要是取締路最高速限90公里的總重20公噸以上大貨車，該種大車只要車速達101公里就超速，國道七隊開單告發前，會剔除車速101至110公里的小客貨車。

    國道七隊也說，經用路人反映小客貨車未超速會被閃燈嚇到，測速桿今天已重新調整，小客貨車的車速達111公里才會拍照。

