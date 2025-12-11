涉中國翡翠詐騙!台南「資深版仙塔」出庭 檢緊咬7分鐘通話疑洩密

台南地檢署指控莫男靠中國翡翠包裝詐欺，由王姓車手收款，何紫瀅律師擔任法律顧問。（翻攝台南律師公會網站）

台南「資深版仙塔」、女律師何紫瀅捲入中國翡翠直播詐騙案，今天以被告身分出庭對質王姓車手與莫姓主嫌，台南地方法院開庭審理，聚焦翡翠交易是否包裝成詐欺，以及何女在偵查過程中有無透過律見車手洩密。

這件翡翠交易疑雲由莫姓男子主導，找上中國翡翠直播平台，販售翡翠、原石與給台灣買家，並請何紫瀅擔任法律顧問，被害人透過直播下單後，由王姓車手出面收款，買家指稱收到的是假翡翠與假寶石，檢方因此認定莫男是假借翡翠交易行詐，三人共同涉案。

請繼續往下閱讀...

全案第一個爭點集中在王男的主觀認知。王男曾為詐騙集團工作，警方訊問時曾說自己不想再做詐騙，是「轉行」改做翡翠買賣的收款，在審理階段卻改口認罪。莫男辯護人以「王男在收款時是否就知道是詐欺？」做辯論核心。

辯護人反覆詰問下，王男表示，一開始並不覺得翡翠交易是詐騙，自認之前有做虛擬貨幣詐騙的經驗，如果真是詐團就不會自己出面，但在接受檢察官訊問後，覺得交易模式疑點重重，因此選擇認罪配合，希望能爭取減刑。

第二個爭點落在何紫瀅是否洩密。王姓車手在檢方聲押後，由何紫瀅擔任辯護律師，在案發曾用LINE打給莫男約7分鐘，隨後雙方不再聯絡。檢方當庭出示何女在看守所律見王男時的筆記，指內容點出莫男身分，並咬住時間順序，懷疑王男透過律見，由何律師轉達偵查訊息給莫男，才有那一通7分鐘的電話，有洩密可能。

辯方則主張，筆記是何女致電莫男後，在看守所整理，時序與檢方推論相反，無法證明她利用律見洩露偵辦內容。合議庭預定24日再傳喚證人出庭，續行詰問釐清翡翠交易真相與洩密疑雲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法