    毒駕撞進倒垃圾人潮英勇救人老翁今晨不治 家屬要求嚴懲毒駕

    2025/12/11 14:30 記者盧賢秀／基隆報導
    陳姓老翁為救人被撞進車底，今天凌晨不治，家屬悲慟，希望嚴懲毒駕。（記者盧賢秀攝）

    基隆市9日傍晚在南榮路發生毒駕肇禍事件，陳姓男子疑因吸毒神智不清，開車撞上正在倒垃圾的人群中，1名陳姓老翁（73歲）為救人被推進車底，送醫後不幸於今天凌晨不治，家屬相當悲慟，希望嚴懲毒駕者，遏止毒駕、酒駕再傷及無辜的人。

    市議員鄭文婷和定國里長徐寅禹表示，當天事發正是大家出來倒垃圾時，陳大哥看到車子衝過來，趕快把身邊的人推開，結果他自己卻被捲入車底，雖立即送醫，今天不幸離世，家屬非常悲痛。他們認為毒駕是非常嚴重的事情，應該設法嚇止毒駕、酒駕，避免以後再有無辜的人喪命以及受傷。

    陳姓老翁女兒表示，父親送到醫院的時候下半身就已經嚴重骨折，身體是歪的，他一直喊胃很痛，一直喊「救他」，醫護人員將他送進去檢查、輸血和緊急手術，分2次手術，狀況並不樂觀，在加護病房觀察，今天凌晨還是回天乏術。

    陳女表示，到現在也沒看到監視器畫面，不知道到底發生什麼事爸爸就走了，她也是聽說爸爸為了救旁邊的警衛，推了他一把，自己被撞到卡在車裡，他爸爸是1個非常熱心的人，平常也會幫鄰居丟垃圾，發生意外後很多鄰居都打電話來關心爸爸傷勢。

    她說，毒駕不只這一次，最近太多毒駕，已經毀了很多家庭，希望政府重視毒駕跟酒駕問題，嚴懲肇事者。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    基隆市日前發生毒駕車撞進倒垃圾人群事件，造成多人受傷。（記者盧賢秀攝）

