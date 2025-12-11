台南女子被騙7次損失600萬 與警合作逮到車手

警方設下陷阱，將車手施男拉下車壓制在地。（圖由警方提供）

詐騙集團以投資虛擬貨幣為由，誘使台南六甲1名40多歲周姓女子上當，前後被騙7次、交付600萬現金，被害人要求出金不成才驚覺遭詐，詐團仍想從周女身上再榨一次，昨天下午3點多約在六甲林鳳營火車站向周女收取120萬的現金，結果這是被害人與警方共同設下的圈套，當場將施姓車手逮捕，今天（11日）將施男移送檢方偵辦。

被害人周女因誤信詐團的話術投資虛擬貨幣，結果被騙7次、共交付600多萬元給詐騙集團。被害人發現自己落入詐騙圈套後才至麻豆警分局六甲分駐所報案，然而詐團嘗到甜頭後仍不斷聯繫被害人，要求再支付120萬，才能取回之前投資的款項。

麻豆警方策動被害人，不斷與詐騙集團周旋，假裝願意再交付詐團要求的120萬，並與詐團約好交付地點，狡滑的詐騙集團還臨時改變面交地點，最後約定在林鳳營火車站前，六甲所早在該處佈下天羅地網，在被害人準備進入車手施男的轎車交付款項時，警方立即上前圍捕，用3輛車子前後包抄，施嫌還一度駕車衝撞，最終還是遭警方拉下車壓制在地當場逮捕，今天並依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

麻豆分局長洪國哲表示，民眾切勿輕信「代操投資」、「穩賺不賠」等話術，特別是虛擬貨幣投資風險高，容易成為詐騙標的。只要是到府收款、面交現金，極有可能就是詐騙。民眾若遇可疑情形，可隨時撥打165反詐騙專線或110諮詢，守住自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方包抄用3輛車子擋住車手施男的車子（白色轎車）。（圖由警方提供）

