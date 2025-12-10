為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    致力提升命危存活率 三重高階救護隊榮獲「EMS金梧桐奬」

    2025/12/10 23:00 記者吳仁捷／新北報導
    新北市消防局三重高階救護隊獲今年度EMS金梧桐獎殊榮，為六都中唯一獲獎的緊急醫療救護（EMS）團隊，消防局長陳崇岳今天將得獎殊榮獻給新北市政府。（新北消防局提供）

    新北市消防局三重高階救護隊獲今年度EMS金梧桐獎殊榮，為六都中唯一獲獎的緊急醫療救護（EMS）團隊，消防局長陳崇岳今天將得獎殊榮獻給新北市政府。（新北消防局提供）

    新北市消防局三重高階救護隊獲今年度EMS金梧桐獎殊榮，是全國直轄市中唯一獲獎的緊急醫療救護（EMS）團隊，消防局長陳崇岳今天將得獎殊榮獻給新北市政府。成軍6年的三重高階救護機動隊（三重EMT-P+），專責執行到院前心跳停止等高危急案件，更歷經武漢肺炎期間的前線及後疫情時代深化高階救護、品管及教育訓練，帶動整體救護水平，提升病危市民存活率，符合金梧桐廣泛性影響的精神，獲得評審青睞。

    台灣急診醫學會主辦的金梧桐獎，主要表彰在緊急醫療救護系統EMS上，具有廣泛性影響、具開創或利他精神的個人或團體，且必須有顯著、具體成效。

    三重高階救護（機動）隊今年以「三重EMT-P+」為隊名，參加金梧桐獎團體競賽，三重EMT-P+全由資深高級救護技術員及高級救護技術員指導員組成，6年來肩負三重、蘆洲與新莊地區或支援新北市災難現場，主要執行到院前心跳停止（OHCA）、多重傷患、嚴重創傷、抽搐等高危急案件，平時並肩負教育訓練、品質管理、教材製作及會議參與等任務，帶動整體救護水準提升。

    而武漢肺炎COVID-19疫情期間，三重高階救護隊除了救護案，還需指導分隊正確穿脫防護裝備與消毒流程，成為前線重要防線；後疫情時代，持續深化高階救護、品質管理與教育訓練工作，成功推升OHCA康復出院率與涵蓋率，並精進危急案件處置與團隊醫療資源管理效能。

    陳崇岳表示，消防局在緊急醫療救護系統裡為第一線執行者，因此投入很多努力提升救護服務品質，也獲得許多全國第一的榮譽，新北三重高階救護隊今年獲得台灣急診醫學會主辦的「EMS金梧桐奬」，無疑是對新北消防的認可。

    新北市消防局將秉持務實、前瞻及整合的態度，不斷尋求創新與精進，在各方面用心提升救護品質，攜手守護更多生命。

    三重高救隊長年致力提升病危市民存活率，符合金梧桐廣泛性影響的精神獲獎。（新北消防局提供）

    三重高救隊長年致力提升病危市民存活率，符合金梧桐廣泛性影響的精神獲獎。（新北消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播