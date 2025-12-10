致力提升命危存活率 三重高階救護隊榮獲「EMS金梧桐奬」

新北市消防局三重高階救護隊獲今年度EMS金梧桐獎殊榮，為六都中唯一獲獎的緊急醫療救護（EMS）團隊，消防局長陳崇岳今天將得獎殊榮獻給新北市政府。（新北消防局提供）

新北市消防局三重高階救護隊獲今年度EMS金梧桐獎殊榮，是全國直轄市中唯一獲獎的緊急醫療救護（EMS）團隊，消防局長陳崇岳今天將得獎殊榮獻給新北市政府。成軍6年的三重高階救護機動隊（三重EMT-P+），專責執行到院前心跳停止等高危急案件，更歷經武漢肺炎期間的前線及後疫情時代深化高階救護、品管及教育訓練，帶動整體救護水平，提升病危市民存活率，符合金梧桐廣泛性影響的精神，獲得評審青睞。

台灣急診醫學會主辦的金梧桐獎，主要表彰在緊急醫療救護系統EMS上，具有廣泛性影響、具開創或利他精神的個人或團體，且必須有顯著、具體成效。

請繼續往下閱讀...

三重高階救護（機動）隊今年以「三重EMT-P+」為隊名，參加金梧桐獎團體競賽，三重EMT-P+全由資深高級救護技術員及高級救護技術員指導員組成，6年來肩負三重、蘆洲與新莊地區或支援新北市災難現場，主要執行到院前心跳停止（OHCA）、多重傷患、嚴重創傷、抽搐等高危急案件，平時並肩負教育訓練、品質管理、教材製作及會議參與等任務，帶動整體救護水準提升。

而武漢肺炎COVID-19疫情期間，三重高階救護隊除了救護案，還需指導分隊正確穿脫防護裝備與消毒流程，成為前線重要防線；後疫情時代，持續深化高階救護、品質管理與教育訓練工作，成功推升OHCA康復出院率與涵蓋率，並精進危急案件處置與團隊醫療資源管理效能。

陳崇岳表示，消防局在緊急醫療救護系統裡為第一線執行者，因此投入很多努力提升救護服務品質，也獲得許多全國第一的榮譽，新北三重高階救護隊今年獲得台灣急診醫學會主辦的「EMS金梧桐奬」，無疑是對新北消防的認可。

新北市消防局將秉持務實、前瞻及整合的態度，不斷尋求創新與精進，在各方面用心提升救護品質，攜手守護更多生命。

三重高救隊長年致力提升病危市民存活率，符合金梧桐廣泛性影響的精神獲獎。（新北消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法