為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    太子集團涉用遊艇走私資金 4艘曾停泊基隆碧砂漁港

    2025/12/10 22:44 記者陳彩玲、吳昇儒／台北報導
    香港博高公司登記負責人吳宜家。（記者陳彩玲攝）

    香港博高公司登記負責人吳宜家。（記者陳彩玲攝）

    檢調警偵辦柬埔寨太子犯罪集團案，經抽絲剝繭發現主席陳志涉於香港成立博高公司購買遊艇走私資金，其中有4艘曾停泊我國基隆碧沙漁港，由玄古管理顧問公司負責管理、駕駛，台北地檢署依涉犯洗錢等罪，拘提2間公司負責人吳宜家、王俊國等6人訊問。

    香港博高負責人 降保為270萬

    調查局今將香港博高公司登記負責人吳宜家移送北檢複訊，檢察官訊後依涉洗錢防制法等罪，諭令600萬元交保，但覓保無著，經檢察官二度開庭，降保為270萬元，限制出境、出海、住居，並實施科技監控；吳女的丈夫吳柏毅100萬元交保、限制出境出海；行政人員傅璻如60萬元交保、限制出境出海；其餘3名被告複訊中。

    據了解，陳志指示親信、入籍柬埔寨的中國男子吳逸先成立公司購買遊艇，吳找上胞姐、嫁入我國的中配吳宜家，擔任博高公司負責人，而博高名下的四艘遊艇曾於2020至去年間，頻繁停泊於基隆碧砂漁港，當時為方便管理，於我國成立玄古管理顧問公司。

    檢警調查出，停泊在基隆的遊艇，除給集團成員做為玩樂之用，還疑似被用來走私資金，且為製造斷點，公司每隔一段時間就會關閉，因此，在太子集團案爆發前，遊艇均已駛離，此次搜索也將一併追查豪華遊艇保養、管理費用等資金流向。

    台北地檢署9日指揮調查局、刑事局、台北市信義分局兵分14路搜索，並拘提香港博高公司負責人吳宜家、吳女的丈夫吳柏毅、行政人員傅璻如、玄古管理顧問公司前負責人許晉碩，以及現任負責人王俊國、船長黃慶德等6人，今陸續移送地檢署複訊，另傳喚一名證人，全案朝違反洗錢、組織犯罪偵辦。

    玄古管理顧問公司負責人王俊國。（記者陳彩玲攝）

    玄古管理顧問公司負責人王俊國。（記者陳彩玲攝）

    船長黃慶德。（記者吳昇儒攝）

    船長黃慶德。（記者吳昇儒攝）

    玄古管理顧問公司前負責人許晉碩。（記者吳昇儒攝）

    玄古管理顧問公司前負責人許晉碩。（記者吳昇儒攝）

    行政人員傅璻如。（記者吳昇儒攝）

    行政人員傅璻如。（記者吳昇儒攝）

    香港博高公司登記負責人吳宜家的老公吳柏毅。（記者吳昇儒攝）

    香港博高公司登記負責人吳宜家的老公吳柏毅。（記者吳昇儒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播