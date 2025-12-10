太子集團涉用遊艇走私資金 4艘曾停泊基隆碧砂漁港

香港博高公司登記負責人吳宜家。（記者陳彩玲攝）

檢調警偵辦柬埔寨太子犯罪集團案，經抽絲剝繭發現主席陳志涉於香港成立博高公司購買遊艇走私資金，其中有4艘曾停泊我國基隆碧沙漁港，由玄古管理顧問公司負責管理、駕駛，台北地檢署依涉犯洗錢等罪，拘提2間公司負責人吳宜家、王俊國等6人訊問。

香港博高負責人 降保為270萬

調查局今將香港博高公司登記負責人吳宜家移送北檢複訊，檢察官訊後依涉洗錢防制法等罪，諭令600萬元交保，但覓保無著，經檢察官二度開庭，降保為270萬元，限制出境、出海、住居，並實施科技監控；吳女的丈夫吳柏毅100萬元交保、限制出境出海；行政人員傅璻如60萬元交保、限制出境出海；其餘3名被告複訊中。

請繼續往下閱讀...

據了解，陳志指示親信、入籍柬埔寨的中國男子吳逸先成立公司購買遊艇，吳找上胞姐、嫁入我國的中配吳宜家，擔任博高公司負責人，而博高名下的四艘遊艇曾於2020至去年間，頻繁停泊於基隆碧砂漁港，當時為方便管理，於我國成立玄古管理顧問公司。

檢警調查出，停泊在基隆的遊艇，除給集團成員做為玩樂之用，還疑似被用來走私資金，且為製造斷點，公司每隔一段時間就會關閉，因此，在太子集團案爆發前，遊艇均已駛離，此次搜索也將一併追查豪華遊艇保養、管理費用等資金流向。

台北地檢署9日指揮調查局、刑事局、台北市信義分局兵分14路搜索，並拘提香港博高公司負責人吳宜家、吳女的丈夫吳柏毅、行政人員傅璻如、玄古管理顧問公司前負責人許晉碩，以及現任負責人王俊國、船長黃慶德等6人，今陸續移送地檢署複訊，另傳喚一名證人，全案朝違反洗錢、組織犯罪偵辦。

玄古管理顧問公司負責人王俊國。（記者陳彩玲攝）

船長黃慶德。（記者吳昇儒攝）

玄古管理顧問公司前負責人許晉碩。（記者吳昇儒攝）

行政人員傅璻如。（記者吳昇儒攝）

香港博高公司登記負責人吳宜家的老公吳柏毅。（記者吳昇儒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法