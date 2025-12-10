為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    洗車工無照酒駕闖紅燈撞死醫大生 獲減刑判10年原因曝

    2025/12/10 20:35 記者陳建志／台中報導
    洗車工吳叡旻無照、酒駕、闖紅燈撞死醫大生，台中地院國民法庭今天宣判，因符合自首規定獲減刑，兩罪合併執行10年。（民眾提供）

    台中市23歲洗車工吳叡旻今年3月與朋友飲酒狂歡後，無照駕駛豪華休旅車行經西屯區時，闖紅燈撞上擔任外送員的22歲陳姓醫大生，造成陳男慘死還肇逃，台中地院國民法庭今天宣判，酒駕致死累犯判9年、肇逃致死累犯判5年，兩罪合併執行10年，吳男獲減刑的原因也曝光，因自行到派出所自首，符合自首減刑規定獲減刑；陳男父親得知無法接受，大嘆：「沒有公平正義可言」。

    這起事故發生在今年3月8日凌晨，擔任洗車工的吳叡旻凌晨3點多與朋友飲酒唱歌後，私自開走高檔商旅車，卻無照酒駕高速闖紅燈，撞飛騎機車送外送的22歲陳姓醫大生，事後並肇事逃逸躲回家中，造成陳男因顱內出血、顱骨骨折、頸椎骨折、腹腔內出血送醫不治，吳男直到清晨5點多才到警局自首，酒測值高達每公升0.37毫克，辯稱酒駕心虛、肇事心慌而逃跑，檢察官依酒駕致死與肇事逃逸致死罪將他起訴。

    台中地院國民法庭從8日開始進行審理，陳男父親昨天開庭時穿上兒子白袍、衣褲，用2千多字淚訴希望國民法官重判還兒子公道；吳男則道歉表示：「不是故意的、知錯了」求輕判。

    國民法庭評議後今天進行宣判，台中地院表示，吳男坦承犯行，因犯罪被判處有期徒刑執行完畢，又在5年內再犯，構成累犯，因此加重其刑，但因西屯所的員警作證表示，吳在當天凌晨5點13分自己走進派出所，表示在黎明路和凱旋路口撞到人，而且自己有喝酒，法官認定符合刑法第62條自首減刑規定，因此減輕其刑。

    法官審酌吳叡旻無照駕駛，且有多次交通違規逾期未繳納罰緩情形，並在酒後闖紅燈肇事撞死陳男，又畏罪逃逸，惡性甚大，判處吳男酒駕致死累犯，9年徒刑、肇逃致死累犯，5年徒刑，兩罪合併執行10年，可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

