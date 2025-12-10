凌晨遭砸店畫面曝 私廚發聲明：沒有與人發生糾紛

台北市大安區某知名東區私廚今（10）日凌晨遭人砸店。（記者鄭景議翻攝）

台北市大安區某知名東區私廚今（10）日凌晨遭人砸店，約4、5名蒙面男子持棍棒闖入，砸毀店面玻璃並潑灑紅漆。大安分局警方今日中午在新北泰山一間汽車旅館逮捕32歲黃姓主嫌與26歲潘姓女友，兩人被逮時還在熟睡，警方將兩人帶回，依毁損、恐嚇罪嫌移送偵辦。

店家也在傍晚發出聲明，指出：「本店近期營運正常，沒有與任何人產生消費糾紛或其他爭議。然而本日卻遭遇不明人士蓄意破壞，造成店面設備受損並影響營運。本店已於第一時間報案，並全力配合警方調查，盼能盡速釐清真相。本店尊重司法程序，避免對外做任何未經證實的推測。倘若警方後續查明涉及違法，本店將依法追究刑事與民事責任，以保障本店與顧客的安全與權益。感謝警方、鄰里與顧客的協助與關心。本店已完成初步整理，預計於今日傍晚恢復營業，並同步加強安全措施，持續與警方保持聯繫，讓大家能安心前來。也請外界避免散播未經查證的資訊，並給予調查單位足夠時間處理。」

警方調查，案發時5名蒙面男搭乘紅色車輛抵達現場，隨即下車亮出球棒，對店面玻璃狂砸，還有一人拿起備好的紅色油漆，直接往大門灌入，離去前還不忘拿起球棒將店門口監視器敲碎。

而這一切過程，黃姓主嫌與潘姓女友都在另一輛車上觀看，從頭到尾未下車，確定5人砸完店後才驅車離去，隨後一路逃到汽車旅館藏匿。

警方初步了解，兩人沒有幫派註記，兩人對犯案動機推託其詞，警方目前持續釐清。

