12/9今彩539頭獎開1注! 800萬獎落基隆

12月9日開獎的第114000297期今彩539頭獎開出1注，由基隆市中山區西定路252號「聯勝彩券行」開出；第114000112期大樂透頭獎則摃龜。

第114000112期大樂透中獎號碼「05、10、18、26、28、44，特別號：48」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共43注中獎，每注可得5萬1001元；肆獎共141注中獎，每注可得9998元；伍獎共2454注中獎，每注可得2000元；陸獎共2800注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6255中獎，每注可得400元；普獎共4萬2507注中獎，每注可得400元。

第114000112期49樂合彩中獎號碼為「05、10、18、26、28、44」。四合共7注中獎，每注可得20萬元；三合共105注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3374注中獎，每注可得1250元。

第114000297期今彩539中獎號碼為「07、08、15、30、39」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共243注中獎，每注可得2萬元；參獎共7769注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4067注中獎，每注可得50元。

第114000297期39樂合彩中獎號碼為「07、08、15、30、39」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共277注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2653注中獎，每注可得1125元。

第114000297期3星彩中獎號碼為「528」。壹獎共83注中獎，每注可得5000元。

第114000297期4星彩中獎號碼為「6199」。壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

