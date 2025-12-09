為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中大里、太平路邊停車發生連環竊案 警逮囂張賊送辦

    2025/12/09 20:42 記者陳建志／台中報導
    台中李姓竊嫌近日接連在大里、太平路邊行竊車內財物，今天遭警方逮捕。（江和樹議員提供）

    台中大里十九甲地區和太平長億十二街附近住戶，近日接連傳出有民眾停在門前的車子，遭人徒手打開車門偷走手機和數萬元現金，大膽竊賊連民眾家中狗狂叫還下手，行徑囂張，民眾黨台中市議員江和樹公佈歹徒沿街開車門行竊的影像，霧峰分局警方今天獲報後，4個小時就逮捕李姓竊嫌（39歲），將擴大清查依竊盜罪嫌送辦。

    太平區長億十二街附近，本月7日凌晨2點多，一名竊嫌戴著手套沿街開車門，趁車門沒上鎖，偷走游姓男子（54歲）1萬元現金、朱姓男子（44歲）2支價值約6千元的手機。

    正當警方獲報展開查緝時，這名竊賊今天凌晨又在相隔不遠的大里十九甲地區行竊，同樣頭戴鴨舌帽、口罩，手上還戴著手套，沿街開車門，若發現沒上鎖就開車門行竊。

    一名將車停在大里區甲園街45巷旁的民眾，車子遭竊賊打開行竊，損失新台幣2萬8千元，今天上午要開車時發現車內現金不翼而飛，趕緊向警方報案。

    霧峰分局十九甲派出所今天上午11點多接獲民眾報案後，立刻調閱監視器進行查緝，下午3點多順利逮獲李姓竊嫌（39歲），將擴大清查依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

