司法官學院公布4大研究成果 跨部門打詐、毒品轉向處遇成重點

法務部司法官學院今舉辦「2025年刑事政策與犯罪防治研究學術發表會」，聚焦洗錢防制、防詐與受刑人處遇等議題，並頒發傑出論文獎。（記者劉詠韻攝）

法務部司法官學院今舉辦「2025年刑事政策與犯罪防治研究學術發表會」，並聚焦洗錢防制、長刑期受刑人處遇、防詐及毒品轉向處遇四大議題，同時頒發第12屆傑出論文獎，共有15名碩博士生獲獎。法務部長鄭銘謙致詞表示，相關研究具實證與政策價值，將作為政府推動犯罪防治與司法改革的重要參考。

發表會首場研究關注「我國信託及公司服務業（TCSP）防制洗錢與資恐制度」，分析我國產業現況、監理架構及國際趨勢，參照FATF、英國與香港經驗，提出近、中、長程管理建議，以健全TCSP洗錢防制與資恐防堵機制。

第二場研究聚焦「高齡長刑期受刑人處遇」，指出在人口老化與刑期拉長的趨勢下，高齡長期受刑人比例持續增加，對醫療照護、人力配置及監所管理帶來挑戰，建議及早規劃相關政策。

第三場報告以「跨部門防制電信網路詐欺」為題，參酌美國、歐洲、日本與韓國作法，分析我國雖推動「新世代打擊詐欺策略」，惟仍面臨法制模糊、電子證據保存、金融阻斷及跨境追查難題，建議短中長期政策工具並強化被害人保護。

第四場則以「113年犯罪狀況與施用毒品者起訴前轉向處遇」為主題，透過次級資料分析，指出緩起訴附帶社區處遇在資源、人力與意願整合方面皆存困難，並與政府現行「五打七安」政策呼應，提供政策調整參考。

法務部長鄭銘謙致詞表示，司法官學院犯罪防治研究中心是國家刑事政策的重要智庫，本次四項研究具有實證基礎與政策價值，對政府推動犯罪防治與司法改革具重要參考，法務部及行政院相關部會將參酌研究成果，持續精進政策。

