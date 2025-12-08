為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    離譜！彰化清潔隊收運垃圾起火了 竟是100多個打火機釀禍

    2025/12/08 21:23 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市清潔隊收運垃圾起火，原來是垃圾當中有大批打火機，最後只好破袋檢查。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化市清潔隊今天（8日）在福山街收運垃圾，突然垃圾車瞬間冒出火花，還好隨車人員發現快，馬上撲滅火勢，破袋檢查找出罪魁禍首竟是100多個打火機惹得禍。彰化市清潔隊長張筱薇表示，將調閱監視器開罰，最高可依據廢棄物清理法罰6000元！

    張筱薇指出，這次垃圾車冒煙起火，主要就是民眾倒垃圾後，垃圾車會進行壓縮，打火機因此起火，還好隨車人員眼尖發現立即滅火，相關人員也把 可疑垃圾全部先搬到地面，馬上發現有塑膠袋都燒焦了，裡面有100多個打火機，真的有夠離譜。

    因此，隊員只好擴大範圍進行破袋檢查，確保沒有再藏有打火機，才全數再倒回垃圾車，結束一場虛驚。目前將先調監視器，找出違規亂丟垃圾的人，再來進行開罰。

    根據彰化縣環保局去年公布的垃圾與資源回收指引辦法當中，打火機必須排空或是打包交給清潔隊員，以避免擠壓造成危險。除了員林市、北斗鎮、溪湖鎮、溪州鄉、埔心鄉將打火機的空殼列為資源回收物以外，其餘鄉鎮市都是當作一般垃圾，因此，彰化市民要丟打火機，必須先排空，再把打火機打包交給清潔隊員，才是正確的做法。

    彰化市清潔隊收運垃圾突然起火，原來是垃圾當中有大批打火機。（記者劉曉欣翻攝）

