    首頁 > 社會

    祝融奪命！溪湖透天厝凌晨大火 102歲人瑞受困不治

    2025/12/08 14:59 記者陳冠備／彰化報導
    溪湖一棟5樓透天厝發生大火，102歲人瑞受困，消防人員入內搶救，已無生命跡象。（民眾提供）

    溪湖一棟5樓透天厝發生大火，102歲人瑞受困，消防人員入內搶救，已無生命跡象。（民眾提供）

    彰化縣溪湖鎮崙子腳路一棟5層樓透天厝，今（8日）凌晨發生火警，高齡102歲的洪姓老婦受困火場，被救出時已無生命跡象，送醫不治，其同住的兒子也因吸入濃煙嗆傷，目前仍在加護病房觀察中。這場深夜惡火，讓原本三代同堂的家庭瞬間破碎。彰化縣消防局表示，確切起火原因仍待釐清。

    消防隊獲報，今日凌晨1時54分，崙子腳路一棟5層樓的透天厝發生火警，立即出動12輛消防車、3輛救護車及28名人員前往灌救。現場火點集中在一樓，火舌與濃煙不斷竄出，且傳出有民眾受困。

    消防人員於2時16分控制火勢後，隨即進入火場搜救，在1樓廁所旁發現受困的洪姓人瑞，但她已無呼吸心跳，現場立即施作CPR並緊急送至彰化醫院，仍回天乏術。此外，陪同照護的兒子在火場中吸入濃煙嗆傷，送醫後意識清楚但需住加護病房觀察。

    消防局初步勘驗，燃燒面積約5平方公尺，集中於一樓空間，並未延燒到樓上，其餘樓層僅受濃煙影響。確切起火原因仍由火調科進一步鑑識釐清。

    據當地里長表示，洪姓人瑞子孫孝順，家庭三代同堂，平時生活主要由兒媳照料，夜晚則由兒子睡在一樓沙發就近陪伴母親，未料遭遇火劫。

    溪湖鎮長何炳樺與里長事發後趕赴現場關懷，家屬聞訊均已從外地趕回，協助處理後事，悲痛不已。

    溪湖一棟5樓透天厝發生大火，消防隊出動12輛消防車、3輛救護車及28名人員前往灌救。（民眾提供）

    溪湖一棟5樓透天厝發生大火，消防隊出動12輛消防車、3輛救護車及28名人員前往灌救。（民眾提供）

