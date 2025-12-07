為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    不單純！非酒駕未吸毒直衝雞排店 休旅車駕駛與老闆早有嫌隙

    2025/12/07 20:38 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東縣內埔鄉昭勝路段昨天下午發生1起驚悚車禍，51歲雷姓男子駕駛休旅車，開回自家門前卻不停，直接撞向鄰居的雞排店。（警方提供）

    屏東縣內埔鄉昭勝路段昨天下午發生一起驚悚車禍，51歲雷姓男子駕駛休旅車，開回自家門前卻不停，直接撞向鄰居的雞排店，熱油噴濺當場燙傷2名60多歲員工，由於雷男無酒駕亦未吸毒，案情極不單純；鄰居則透露，之前雙方疑似就有嫌隙，甚至撞擊前曾有下車發生口角。

    這起事故發生在昨天下午5時許，當時雷男駕駛白色休旅車行經昭勝路段，至自家門前時，下車和雞排店家人員大小聲，隨後疑似為洩憤，竟加速撞上雞排店，熱油瞬間噴出，造成店家人員全身二級燒燙傷，還毀損1輛機車。警方到場，發現雷嫌沒有酒駕及毒駕情事，反而更凸顯案情並不單純。

    據悉，雷男與雞排店老闆、老闆娘互為隔壁鄰居，但雞排店老闆夫妻僅租屋做生意並未居住於此，目擊者說，之前就曾聽聞2家有糾紛，但昨天撞擊前雷男先下車，疑似雙方一言不合，竟開車撞上當時正在準備營業的雞排攤，熱油噴濺造成兩人燒燙傷。

    警方獲報後立即趕到現場並當場逮捕犯嫌，駕車衝撞原因持續調查中，全案依公共危險等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。

    相關新聞請見︰

    悚！屏東休旅車撞雞排店 店家2人慘遭熱油燙傷

    內埔這間雞排店遭撞，熱油瞬間噴出，造成店家人員全身二級燒燙傷，還毀損1輛機車。（警方提供）

