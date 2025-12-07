為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    在台印尼移工逾7成當看護 台灣普遍不熟回教教義

    2025/12/07 14:49 記者王冠仁／台北專題報導
    安妮（右）來台工作期間因病身亡。（記者王冠仁翻攝）

    據勞動部統計，2025年在台移工人數高達81萬多人，其中印尼籍最多，有超過30萬人，當中許多人信奉回教；印尼移工也是看護「大宗」，超過7成在台擔任看護。移工來台工作有相關保險，但都是針對移工本身，隨著台灣邁入高齡化社會，看護工需求增加，許多聘請外籍看護的家庭，經濟狀況已吃緊，若再遇上類似安妮的狀況，經濟負擔將雪上加霜，恐怕將成為另一個社會隱憂。

    依現行勞動部規定，移工來台前3個月，必須在母國接受健康檢查，符合相關要求後才能來台；來台工作後，在3日內、第6個月、第18個月及第30個月，也必須完成健康檢查。至於雇主，則必須替移工投保健保、勞保以及職災保險，若移工因工作受傷、失能或死亡，則可請領相關給付，其中死亡給付是由家人請領。

    若移工在台期間死亡，雇主必須通知地方勞動主管機關，再由主管機關通知移工母國駐華機構，協助聯繫家屬；雇主與仲介公司也必須幫忙處理喪葬事宜，否則政府可依違反就業服務法開罰。

    至於雇主若明知死亡移工信奉回教、不得火化，卻仍將其火化，在法律上是否有刑責？對此，穩勝國際事務所主持律師包盛顥表示，若雇主在不知情的情況下，像聯繫不上移工母國家人，不知其信仰與遺願，依一般台灣習俗將遺體火化，並沒有觸犯相關罪責，家屬也很難主張要求償。

    如明知移工信奉回教，仍將其遺體火化，移工家屬若來台提告求償，由於遺體的價值無法「量化」，通常法律實務上，雇主可能就要提出一份精神慰撫金來賠償給家屬。

