為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    疑失溫猝死 基隆七堵驚見男子陳屍土地公廟

    2025/12/07 11:09 記者吳昇儒／基隆報導
    王姓老翁疑似氣溫大加上失溫，不幸猝死在土地公廟內。（記者吳昇儒攝）

    王姓老翁疑似氣溫大加上失溫，不幸猝死在土地公廟內。（記者吳昇儒攝）

    基隆市消防局今（7）日上午8時許接獲民眾報案指稱，堵區一間土地公廟內發現一男子躺在休憩區長椅上，沒有呼吸。消防人員迅速趕往現場，同步通知警方，抵達時發現患者已經明顯身亡，並無外傷，一旁還有喝剩的高粱酒瓶。警方目前已報請基隆地檢署進行相驗。

    警方訪查得知，年約王姓死者近日都在土地公廟附近徘徊，有時會坐在休憩區內，居無定所。直至今日上午一位民眾前往廟裡參拜時，發現王男躺在椅子上，擔心他感冒，便向前關心，沒想到卻發現他已全身冰冷，才驚覺他已無生命徵象。

    附近鄰居指出，曾經聽該名男子自稱老家在新北市蘆洲區，平常就是在土地公廟附近徘徊，其餘的就不太清楚了。

    據悉，昨日凌晨氣溫約18度，但死者身旁有發現一瓶高粱酒，是否酒後失溫或其本身有心血管疾病，則待檢察官相驗後，再做進一步釐清。

    據基隆市消防局統計，12月1日起至12月7日止，目前共發生6起（含本件）內科OHCA案件。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    鑑識人員前往現場採證。（記者吳昇儒翻攝）

    鑑識人員前往現場採證。（記者吳昇儒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播