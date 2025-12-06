為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    從母姓可改運？ 老闆改了反噩運連連 法院裁准改回父姓

    2025/12/06 23:43 記者林嘉東／基隆報導
    報關公司負責人向法院聲請改回從父姓，基隆地院裁准。（記者林嘉東攝）

    報關公司負責人向法院聲請改回從父姓，基隆地院裁准。（記者林嘉東攝）

    基隆市一家報關公司林姓負責人，誤信劉女具有靈異能力，以為將姓氏改從母姓「蕭」就可改運；未料，改姓後噩運連連，先是愛犬突然莫名暴斃，緊接著肚子莫名疼痛無法排便，妻子健康狀況也加劇惡化，後來得知劉女屢以誤導他人改姓斂財，向法院聲請改回從父姓。基隆地院審理後裁准。

    林姓男子聲請變更姓氏指出，他從事漁業經營，經朋友介紹認識1名自稱具靈異能力的劉姓女子，劉女告訴他稱，他的家族至今無孫，是因他的母親為童養媳，未將子女冠母姓，致祖先震怒，導致家運衰敗，要求他將祭拜多年的神明送離，神桌全部更換，期間他陸續支付各項費用約60萬元，並依劉女指示至戶政事務所辦理母親去夫姓、全家改姓為母姓「蕭」，並改名。

    林指出，他改姓「蕭」後並未改運，反因此噩運連連，改姓當天，陪伴家人7年多的愛犬莫名暴斃，過了幾天，他肚子莫名疼痛，無法排便，經急診就醫並住院手術；他開設的報關公司在變更姓氏登記後突然遭受二次罰款，連住家磁磚脫落，砸到鄰居的採光罩玻璃賠了5000元；之後，他接連夢到林姓宗親與神明託夢示警，連妻子的健康狀況亦加劇惡化，才知受騙，經查證方知該女於基隆地區屢次以類似手法誤導他人改姓，後悔莫及。

    法官審理指出，向戶政事務所申請變更為父姓或母姓以一次為限，而依民法規定向法院請求裁判變更姓氏並無變更次數的明文限制，林男聲請變更回復為父姓「林」是為家族的歸屬感及自我認同，具有延續祖先奉祀，避免生活上、情感上的困擾等多重意義。

    裁定指出，聲請人母親同意聲請人變更姓氏，改從父姓「林」；法官審酌聲請人的母親對於聲請人變更為父姓表示同意，改回父姓能使聲請人保有對父系家族的歸屬感及自我認同，延續祖先奉祀，避免生活上、情感上的困擾等多重意義，對聲請人有利，因此裁准變更為父姓。

