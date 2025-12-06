宜蘭24歲重傷男警是暖男！為同事送宵夜、送迷途長者返家 辦案觀察敏銳受肯定

宜蘭24歲林姓男警交管勤務遭廂型車衝撞重傷，他平時執勤認真，富有愛心，常送迷途長者返家。（圖取自礁溪分局臉書）

宜蘭24歲林姓男警昨晚交管勤務遭廂型車衝撞重傷，目前後送台北榮民總醫院接續治療，礁溪分局長黃靖堯今早召開記者會說明，談及林員數度哽咽，不捨年輕有為、態度積極的林員因公受傷，讚許他是暖男，貼心外勤務也主動積極、觀察敏銳，期盼外界繼續為他加油。

黃靖堯說，從警4年的24歲礁溪所林姓員警，警專38期，畢業後2022年1月21日分發到礁溪分局，原本在大里所服務，後來主動爭取調到勤務較為繁重的礁溪所歷練，對於林員因公受傷，相當不捨。

他說，事故發生令人深感痛心，任何同仁在執勤時受傷，都是我們最不願看見的，目前最重要的是讓他安心療養、順利康復；也請大家為他加油，期盼早日恢復健康。

礁溪分局礁溪派出所副所長簡羣育也說，林員今年7月調至礁溪所，勤務較繁重，但他學習態度積極主動，更富有愛心，常協助迷途長者返家，執勤時觀察力敏銳，主動盤查可疑車輛並破獲案件。

他說，林員與同事相處融洽，經常主動詢問辦案技巧，甚至在深夜勤務後會幫忙買宵夜，相當貼心，事故發生迄今所內氣氛低迷，同仁感到難過與不捨，期盼他早日康復，分局長也關心並為大家打氣，同時提醒執勤安全，同仁間也透過互相提醒與關心，面對此次打擊。

林員今年1月在大里所協助長者返家。（民眾提供）

