為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    宜蘭24歲重傷男警是暖男！為同事送宵夜、送迷途長者返家 辦案觀察敏銳受肯定

    2025/12/06 10:24 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭24歲林姓男警交管勤務遭廂型車衝撞重傷，他平時執勤認真，富有愛心，常送迷途長者返家。（圖取自礁溪分局臉書）

    宜蘭24歲林姓男警交管勤務遭廂型車衝撞重傷，他平時執勤認真，富有愛心，常送迷途長者返家。（圖取自礁溪分局臉書）

    宜蘭24歲林姓男警昨晚交管勤務遭廂型車衝撞重傷，目前後送台北榮民總醫院接續治療，礁溪分局長黃靖堯今早召開記者會說明，談及林員數度哽咽，不捨年輕有為、態度積極的林員因公受傷，讚許他是暖男，貼心外勤務也主動積極、觀察敏銳，期盼外界繼續為他加油。

    黃靖堯說，從警4年的24歲礁溪所林姓員警，警專38期，畢業後2022年1月21日分發到礁溪分局，原本在大里所服務，後來主動爭取調到勤務較為繁重的礁溪所歷練，對於林員因公受傷，相當不捨。

    他說，事故發生令人深感痛心，任何同仁在執勤時受傷，都是我們最不願看見的，目前最重要的是讓他安心療養、順利康復；也請大家為他加油，期盼早日恢復健康。

    礁溪分局礁溪派出所副所長簡羣育也說，林員今年7月調至礁溪所，勤務較繁重，但他學習態度積極主動，更富有愛心，常協助迷途長者返家，執勤時觀察力敏銳，主動盤查可疑車輛並破獲案件。

    他說，林員與同事相處融洽，經常主動詢問辦案技巧，甚至在深夜勤務後會幫忙買宵夜，相當貼心，事故發生迄今所內氣氛低迷，同仁感到難過與不捨，期盼他早日康復，分局長也關心並為大家打氣，同時提醒執勤安全，同仁間也透過互相提醒與關心，面對此次打擊。

    林員今年1月在大里所協助長者返家。（民眾提供）

    林員今年1月在大里所協助長者返家。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播