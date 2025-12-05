為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    到底多好吃？ 退休男5天偷全聯9條蛋糕捲

    2025/12/05 13:01 記者王捷／台南報導
    退休男5天偷走9條蛋糕捲，遭依竊盜罪合併裁罰金1萬元，因與超市和解且有病況獲緩刑2年。（全聯提供）

    退休男5天偷走9條蛋糕捲，遭依竊盜罪合併裁罰金1萬元，因與超市和解且有病況獲緩刑2年。（全聯提供）

    陳姓退休男子5天跑同一家全聯偷走巧克力與虎皮蛋糕捲共9條，最後連牙膏也順手牽羊，被台南地方法院依竊盜罪判處罰金1萬元，給予緩刑2年。

    陳男今年6月間多次前往全聯福利中心安定安加店，下手時間集中在午後與上午，先在貨架上拿起巧克力蛋糕捲，分別在9日、12日與19日各偷走1到2條，25日又把巧克力與虎皮蛋糕捲各1條放進提籃，結帳時卻未掃描就離開。

    到了29日，陳男上午再度現身，同樣拿了巧克力蛋糕捲與虎皮蛋糕捲各1條，還順手帶走牙膏3條，整個月合計偷走9條蛋糕捲與牙膏1組。店家發現貨品短少，店長洪燈港清點貨架並調閱監視器，才確認都是同一名男子反覆順手牽羊，向善化分局報案。

    法院認為，陳男5次行竊，犯意各別、行為互殊，雖然第2到第5次在短時間、同一地點接續竊取數件商品，依一般社會觀念難以完全切割，評價為接續犯，各次行為各以1罪論，但5罪間應分論併罰，最後合併定應執行罰金1萬元，可易服勞役。

    法官審酌，陳男退休後因疾病持續治療，提出身心障礙證明，且到案坦承犯行，與全聯達成和解，店家也考量其病況表明不再追究。法院認為他已因偵審程序與刑罰宣告受到教訓，暫無再犯之虞，宣告緩刑2年，未扣案的蛋糕捲與牙膏則宣告沒收或追徵價額。

