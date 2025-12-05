九旬婦迷途分隔島 南港警靠一張「超商發票」助團圓

台北市南港分局員警前日在分局前圓環路口執勤時，發現一名90歲的老婦人獨自坐在路中分隔島上。（記者鄭景議翻攝）

台北市南港分局員警前日在分局前圓環路口執勤時，發現一名90歲的老婦人獨自坐在路中分隔島上，主動趨前關心。由於老婦人有聽力障礙且口語表達不清，讓員警傷透腦筋。所幸警員鄭安汝沒有放棄，在老婦人身上找到一張超商發票，循線走訪之下，終於成功協助老婦人與焦急萬分的家人團聚。

南港分局玉成派出所警員鄭安汝當時發現一名老婦人獨自坐在路中分隔島，便主動趨前關心。經了解老婦人疑似迷途，員警為護其安全，立即通報巡邏網到場載送老婦人先返所歇息。

在老婦人歇息期間，鄭員嘗試詢問住址、家人聯繫方式等資料，但老婦人似有聽力障礙且口語表達含糊不清，僅不斷用手指著耳朵擺頭意示自己聽不到，讓處理員警傷透腦筋。

鄭員仍不放棄，仔細檢視老婦人身上物品，雖然沒有發現隨身證件或識別手環，卻翻出一張附近的便利商店消費發票。鄭員與警員何修一立即駕駛巡邏車，偕同老婦人至店家附近走訪。

果不其然，員警甫到該便利商店，即見一對男女神情慌張向員警招手，正是老婦的女兒及女婿。家屬表示，年邁母親近期記憶力明顯退化，此次自行外出購物失聯許久，全家人正焦急地分頭找尋，幸虧有警方的幫忙，母親方能順利返家。

處理員警：玉成派出所警員鄭安汝（左）、何修一（右）。（記者鄭景議翻攝）

