貓咪取暖困引擎室 警民溫馨學貓叫「喵喵喵」助脫困

台中一名魏姓男子，上月28日開車出門，突然聽到引擎室傳來貓叫聲，趕緊停車察看，因無法讓貓脫困，擔心繼續行駛會傷害到貓咪，只好向警方求助，員警到場發現是貓咪受困，但試了幾個角度都無法救出貓咪，忽然靈機一動，拿出手機播放貓叫的影片，並跟著學貓叫，終於讓貓咪降低戒心，順利自行爬出引擎室，成功脫困。

上月28日，第六分局永福派出所接獲報案，稱有一輛車停在路邊需要協助，員警楊舜閔、洪于翔到場後，原以為是車輛故障或交通事故，沒想到駕駛魏姓男子表示，他開到一半突然聽到引擎室裡傳來貓咪的「喵喵」聲，因為擔心繼續行駛會傷害到牠，只好緊急停車求助。

員警掀開引擎蓋仔細查看後，果然在角落發現一隻受困的小貓。小貓咪疑似因天氣寒冷，趁車輛停放時鑽進引擎室取暖，被突如其來的引擎聲嚇得縮成一團，怎麼叫都不肯出來，員警與駕駛輪番試了好幾個角度想救援，小貓依然固守不動，一時間讓眾人相當頭痛。

正當眾人無計可施時，楊員突然想到網路上眾多「貓叫影片」，決定播放貓叫影片吸引牠，警方、駕駛與民眾此時也一起「學貓叫」，頓時喵喵喵聲此起彼落，場面十分逗趣。果然，小貓聽到熟悉的叫聲後，戒心逐漸降低，也跟著喵喵叫慢慢從角落探出頭，最後順利自行爬出引擎室，成功脫困，圍觀民眾也替牠鬆了一口氣，讓警方達成另類的救援任務。

