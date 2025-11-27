台糖台南銀髮宅判廠商須歸還 家苑決上訴：判決自我矛盾

經營台南東區崇賢循環銀髮住宅（見圖）的家苑公司，不服一審判決須返還房地，決定上訴二審。（資料照，民眾提供）

對於台南地院認定台南東區循環銀髮住宅營運的家苑公司違反租約、判家苑須返還銀髮宅房地給台糖公司。家苑公司回應說，法院雖判該公司返還房屋，卻罕見駁回台糖假執行的聲請，顯見連法院都認同執行將造成此住宅的重大公益損害。

家苑公司表示，本案充滿疑點，台糖寧願違約也不願交付竣工圖，是否為了掩蓋建築瑕疵？該公司將上訴到底，要求台糖給社會一個交代！業者並說，這是1份邏輯自我矛盾的判決，法官一方面判准終止租約；另一方面卻認同執行將造成社會公益損害而駁回假執行，顯示連法院都認為台糖權利行使有重大疑慮，且深知強制驅離將造成不可挽回的後果。既然如此，為何還要做出如此判決？家苑將在二審尋求解答。

台糖則說，本案是台糖將整棟循環住宅出租給家苑公司，由家苑依契約規定自行負責規劃與營運管理。倘日後台糖公司依法取回房地，將依市場狀況、實際推動情形及社會需求，重新評估後續辦理方式。

台糖並強調，高等法院台南分院已裁定禁止家苑公司就本案為轉租、設定負擔及其他處分行為，並於今年11月20日由法院會同台糖公司到場辦理假處分強制執行作業。因本案招租是由家苑自行對外辦理，相關承租戶名冊亦由家苑掌握。台糖呼籲家苑公司應依法院裁定及相關判決內容，停止對外出租並將房地返還給台糖公司，以確保各方權益。台糖會秉持法律及契約精神，依照法律程序與相關規定持續辦理各項作業。

台糖公司（見圖）向家苑公司喊話呼籲依照一審判決結果、將循環銀髮住宅大樓歸還給台糖。（資料照，民眾提供）

