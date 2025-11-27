為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南銀髮宅營運爆違約！台糖告上法院 一審判廠商返還住宅大樓

    2025/11/27 19:38 記者王俊忠／台南報導
    位於台南東區崇賢六路與巴克禮路口的台糖循環銀髮住宅大樓，爆出營運廠商涉違約情事，被台糖公司告上法院。（記者王俊忠攝）

    位於台南東區崇賢六路與巴克禮路口的台糖循環銀髮住宅大樓，爆出營運廠商涉違約情事，被台糖公司告上法院。（記者王俊忠攝）

    台糖公司在台南東區興建的循環銀髮住宅111戶標租給家苑公司經營招收租客，台糖控訴家苑繳第1期租金後未再繳租金、租賃權轉讓另家公司、未將住戶保證金信託、停車場未獲許可即委外經營等多個違約行為，已於今年表明終止租約並提告。台南地院審認家苑公司確有違約情事、判須把循環住宅大樓還給台糖。

    台糖在台南東區崇賢六路與巴克禮路口的自有土地，斥資4.8億元興建這座銀髮住宅大樓，2023年9月完工。台糖表示，經標租給家苑健康公司經營、並於2024年6月初簽訂10年租約，年租金2500萬元。

    台糖控訴，家苑在租賃期內有多項違約情事，簽約時預繳第一期租金，之後未付任何租金，台糖在今年1月函文催告，家苑仍置之不理；未經台糖同意把租賃權轉讓給康緹公司；家苑未依營管計畫書把收取的住戶保證金相關費用，辦理信託、繳入信託帳戶。

    此外，家苑未取得合法許可，將該宅地下停車場委由悠勢公司經營停車場，違反租約；在室內裝修、廣告看板也有違規情形；並妨礙機電保固廠商進入做必要的保固、檢查等工作。台糖說，有函請家苑限期改善仍未改正，今年3月函文表達終止租約；9月在法院開庭時也表明終止租約，要求家苑返還銀髮宅。

    家苑辯解，台糖租約內容不完整，迄今未點交房地、未交付房屋竣工圖，免計租金從點交日起算，所以無需給付租金；並說與康緹公司簽委託經營契約，並非讓與租賃權；因為台糖利用媒體散布對家苑不利的消息，使銀行暫緩家苑的信託申請；悠勢經營停車場被裁罰，是因台糖未提供竣工圖，無法申請停車場登記證；家苑也沒有妨礙保固廠商進入。

    南院法官審認，檢視內容雙方租約是成立的，並認定房地至遲在2024年6月13日起視為點交，依租約計算，家苑從2024年12月21日起遲付應繳租金，台糖曾在今年催告，家苑仍未繳納；家苑委託康緹經營，也違反租約。

    對於家苑一直未將住戶繳納款項繳入信託帳戶，法官認定違反租約；而地下停車場違規營業，有相關公文為證，悠勢公司有過失，家苑也有同一責任；但查無家苑妨礙廠商進入等其他控訴情事。

    不過，家苑有上述積欠租金、違反法令使用等違約情事，台糖有權終止租約，台糖於今年9月下旬開庭表明終止租約要求家苑返還房地，法官判認依法有理由，應予准許。至於台糖聲請假執行等其他求償訴求，法官則予駁回；此案還可上訴。

    台糖台南銀髮宅判廠商須歸還 家苑決上訴：判決自我矛盾

