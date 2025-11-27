為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉受中方指示、資助幫柯文哲站台 徐春鶯收押禁見

    2025/11/27 18:08 記者王定傳／台北報導
    徐春鶯。（資料照）

    徐春鶯。（資料照）

    曾傳出被民眾黨納入「不分區立委安全名單」的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，今日因違反銀行法、刑法詐欺、偽造文書、反滲透法等罪嫌被羈押禁見；據了解，檢調發現，徐春鶯涉嫌受中方滲透來源指示、資助，在2024年總統大選及2022年直轄市長期間，替民眾黨總統參選人柯文哲、台北市長參選人黃珊珊站台、造勢、宣傳支持。

    據了解，檢調偵辦徐春鶯一案，總共分為三大塊，第一是她涉嫌地下匯兌幫數十名中配進行人民幣與新台幣換匯，金額高達上千萬元，涉違反銀行法；第二是，她涉以房屋及不實文件向銀行詐貸。

    檢調還發現，徐春鶯涉反滲透法，涉受中方滲透來源指示、資助，或本身就是滲透來源，分別在2024年總統大選期間替民眾黨總統參選人柯文哲、及2022年直轄市長期間幫台北市長參選人黃珊珊站台，造勢、宣傳支持。

    檢肅黑金專組檢察官黃佳彥、林佳慧昨指揮台中處搜索徐的住居所等11處，並帶回徐及共謀詐貸及前往站台的共犯等7名被告及相關證人12人釐清案情，訊後聲押銀行法、刑法行使業務上登載不實文書、詐欺取財、反滲透法「受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持」、「滲透來源指示、委託，為直轄市市長候選人站台、造勢等」罪嫌重大，有逃亡、串、湮證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

    吳欣岱指出，2019年台北市政府舉辦「大江南北新住民園遊會」的照片中，柯文哲與徐春鶯之間有密切互動。（資料照，取自吳欣岱臉書）

    吳欣岱指出，2019年台北市政府舉辦「大江南北新住民園遊會」的照片中，柯文哲與徐春鶯之間有密切互動。（資料照，取自吳欣岱臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播