涉受中方指示、資助幫柯文哲站台 徐春鶯收押禁見

徐春鶯。（資料照）

曾傳出被民眾黨納入「不分區立委安全名單」的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，今日因違反銀行法、刑法詐欺、偽造文書、反滲透法等罪嫌被羈押禁見；據了解，檢調發現，徐春鶯涉嫌受中方滲透來源指示、資助，在2024年總統大選及2022年直轄市長期間，替民眾黨總統參選人柯文哲、台北市長參選人黃珊珊站台、造勢、宣傳支持。

據了解，檢調偵辦徐春鶯一案，總共分為三大塊，第一是她涉嫌地下匯兌幫數十名中配進行人民幣與新台幣換匯，金額高達上千萬元，涉違反銀行法；第二是，她涉以房屋及不實文件向銀行詐貸。

請繼續往下閱讀...

檢調還發現，徐春鶯涉反滲透法，涉受中方滲透來源指示、資助，或本身就是滲透來源，分別在2024年總統大選期間替民眾黨總統參選人柯文哲、及2022年直轄市長期間幫台北市長參選人黃珊珊站台，造勢、宣傳支持。

檢肅黑金專組檢察官黃佳彥、林佳慧昨指揮台中處搜索徐的住居所等11處，並帶回徐及共謀詐貸及前往站台的共犯等7名被告及相關證人12人釐清案情，訊後聲押銀行法、刑法行使業務上登載不實文書、詐欺取財、反滲透法「受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持」、「滲透來源指示、委託，為直轄市市長候選人站台、造勢等」罪嫌重大，有逃亡、串、湮證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

吳欣岱指出，2019年台北市政府舉辦「大江南北新住民園遊會」的照片中，柯文哲與徐春鶯之間有密切互動。（資料照，取自吳欣岱臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法