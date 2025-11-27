為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    少女遭男大生性侵沉默10年！成年後不忍了提告 惡狼下場曝

    2025/11/27 17:23 記者許國楨／台中報導
    台中高分院維持原判，民事部分判陳需賠80萬元。（資料照）

    台中高分院維持原判，民事部分判陳需賠80萬元。（資料照）

    彰化一名女子長期背負遭性侵心理重擔，直到成年後才決定揭開10年前傷痕，將當年仍在念大學的陳姓男子告上法院，這場橫跨10年的追訴歷經兩審，陳男都否認犯行，但台中高分院最終認定事證明確，判處陳男8年徒刑，仍可上訴，至於民事部分則須賠償80萬元確定。

    事件發生在2014年，當時就讀國中少女年僅13歲，經常到彰化某網咖上網，陳男則在店內工讀相識，某日下午，陳以臉書傳訊邀約少女翹課後，將少女帶往其住處性侵得逞。

    回到家後，少女害怕被責怪，不敢向觀念保守家人傾訴，選擇隱忍封存記憶，但多年來持續受到影響，這些創傷讓她難以進入親密關係，甚至曾出現情緒崩潰狀況，直到成年後才在去年鼓起勇氣提告。

    案件審理期間，陳男全面否認，強調兩人之間沒有發生任何不當行為，反覆質疑少女多年後才提告可信度，但彰化地院審認，案發時少女尚屬年幼，考量恐遭父母責難、社會眼光，選擇沈默隱忍，成年後思慮成熟，已有勇氣面對過往遭性侵一事，雖事隔多年才提告，未違反常理，據此追訴陳男犯行，合乎情理。

    此外，少女多年來曾向哥哥、同學等信任對象透露內心創傷，其當時情緒與敘述具有「真實經驗反應性」，屬於重要佐證，法官據此依對未滿14歲少女犯強制性交罪，判刑8年，全案上訴台中高分院後駁回，維持原判，目前仍在最高法院審理中，另民事部分向陳男求償200萬元，台中高分院審酌判陳需賠80萬元，全案確定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播