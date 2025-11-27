少女遭男大生性侵沉默10年！成年後不忍了提告 惡狼下場曝

台中高分院維持原判，民事部分判陳需賠80萬元。（資料照）

彰化一名女子長期背負遭性侵心理重擔，直到成年後才決定揭開10年前傷痕，將當年仍在念大學的陳姓男子告上法院，這場橫跨10年的追訴歷經兩審，陳男都否認犯行，但台中高分院最終認定事證明確，判處陳男8年徒刑，仍可上訴，至於民事部分則須賠償80萬元確定。

事件發生在2014年，當時就讀國中少女年僅13歲，經常到彰化某網咖上網，陳男則在店內工讀相識，某日下午，陳以臉書傳訊邀約少女翹課後，將少女帶往其住處性侵得逞。

回到家後，少女害怕被責怪，不敢向觀念保守家人傾訴，選擇隱忍封存記憶，但多年來持續受到影響，這些創傷讓她難以進入親密關係，甚至曾出現情緒崩潰狀況，直到成年後才在去年鼓起勇氣提告。

案件審理期間，陳男全面否認，強調兩人之間沒有發生任何不當行為，反覆質疑少女多年後才提告可信度，但彰化地院審認，案發時少女尚屬年幼，考量恐遭父母責難、社會眼光，選擇沈默隱忍，成年後思慮成熟，已有勇氣面對過往遭性侵一事，雖事隔多年才提告，未違反常理，據此追訴陳男犯行，合乎情理。

此外，少女多年來曾向哥哥、同學等信任對象透露內心創傷，其當時情緒與敘述具有「真實經驗反應性」，屬於重要佐證，法官據此依對未滿14歲少女犯強制性交罪，判刑8年，全案上訴台中高分院後駁回，維持原判，目前仍在最高法院審理中，另民事部分向陳男求償200萬元，台中高分院審酌判陳需賠80萬元，全案確定。

