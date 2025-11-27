史上最大權利車扣押！232輛市值逾億元 重創三環幫非法金源

男子吳建承移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

新竹地區知名三環幫，涉嫌成立行銷、車行及融資公司等共6間公司，於網路散布輕鬆核貸廣告引誘民眾上鉤，倘若沒有不動產抵押，便誘騙向車行申請不實購車貸款，被害人僅拿到少許車貸，卻要求將車輛讓渡予其融資公司作為擔保成為權利車，讓被害人僅背負車貸，且繳付高額代辦費等，層層剝削，成為該幫派最大金流；刑事警察局偵二大隊第二隊今宣布偵破，逮吳男等19人送辦，一舉查扣市值逾億元的232輛權利車，為國內史上最大規模的權利車查扣行動。

警方逮捕該幫派中生代大哥40歲吳建承等19人移送新竹地檢署後，當中吳等10名主要幹部、店長、主管皆聲押獲准，其餘諭令6萬元至10萬元交保，本月中旬已依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

警方偵辦今年春節前夕新竹縣竹東鎮三環幫大哥劉憲治遭槍殺身亡案時，發現作案及接應車輛均來自新竹縣芎林鄉「承益資融有限公司」，遂於2月26日發動搜索，循線追查發現該融資公司與4間行銷公司、1間車行密切合作，以假借代辦貸款與虛構債務整合手法詐騙民眾土地及車輛，經分析通訊紀錄及資金流向，查知6間公司由吳男指揮，成為該幫派近年重要金流。

經分析犯案手法，行銷公司於網路散布廣告，以「債務整合」、「快速核貸」為誘因，吸引急需資金之民眾詢問，經評估被害人財力狀況後以2種方式從事詐欺犯行，首先若被害人可提供不動產擔保品，則介紹至集團旗下融資公司，透過高額手續費、縮短還款期限等資訊落差或佯稱可向金融機構借款的名義，誘騙被害人抵押借款，致使被害人因違反契約被迫違（解）約背負鉅額違約金及債務。

其次，若被害人無法提供相關擔保品，則以信用不佳為由介紹「假購車貸款方案」，誘騙民眾申請不實購車貸款，成功核貸購車後始由融資公司出面放款，並要求將車輛讓渡予融資公司作為擔保，除了代辦公司收取高額代辦費，融資公司更無故收取高額開辦費、手續費等不合理的虛假費用，層層剝削，被害人僅能取得少額資金，還無端背負沉重車貸。

此外，該集團利用旗下車行操作過戶流程，將車輛過戶至被害人名下，使車輛快速脫產成為容易藏匿與轉手的黑市「權利車」，供其牟利及所屬幫派犯案工具。

警方7月29日搜索6間公司、1處幫派據點、2處權利車藏匿地及多名幹部住處，拘提吳等19人到案，初估犯案2年多，從帳冊與權利車數量被害人逾200人，目前已清查被害人60人，財損8000萬元，詢後依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方查扣現金180萬多元與手機、存摺本、自然人憑證、K盤、球棒、帳冊本、隨身碟、汽車鑰匙、鑽戒、勞力士手錶及相關貸款文件等證物。（記者邱俊福攝）

該集團於Instagram發布限時動態行銷。（記者邱俊福翻攝）

該集團刊登的貸款廣告。（記者邱俊福翻攝）

