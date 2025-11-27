假購車貸款詐乾被害人！三環幫藏匿數百輛權利車 新竹山區成停車場

三環幫將數百輛權利車藏放於新竹山區。（記者邱俊福翻攝）

新竹地區知名三環幫，涉嫌成立行銷、車行及融資公司等公司，誘騙急需用錢的被害人，向其車行「假購車貸款」，再把車輛渡予其融資公司作為擔保成為權利車，大量權利車可出租、轉售與犯案使用，為藏匿數百輛權利車，該幫派承租新竹縣芎林鄉2處隱密的山區地，輪流放置，宛如大型的停車場。

警方表示，該2處停車地點，相距不遠，皆於新竹縣芎林鄉的山區，沒有門牌地址，只有一條山間小徑可供車輛進出，極為隱密，且該集團還會不時將車輛從一處全部移置到另一處，以輪流停放方式，避免遭警方鎖定，非常慎重。

經分析，被害人因名下沒有不動產可供擔保，該集團便以向車行假購車申請貸款，只要名下有車輛，就容易向融資公司貸款為由，引誘被害人向旗下車行以超過車價的價格購買二手車，該車再向合法的貸款公司申貸，申貸成功後，該車行收到貸款，再把貸款下來的金額給予同集團的融資公司。

該融資公司之後向被害人假意因名下有汽車，可以辦理貸款，且把車輛渡予其融資公司作為擔保成為權利車，期間巧立名目以開辦費、代辦費、顧問費等等，層層剝削，最後被害人實際上僅取得小部分車貸款項，卻須背負沉重的車貸。

