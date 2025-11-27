為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    假購車貸款詐乾被害人！三環幫藏匿數百輛權利車 新竹山區成停車場

    2025/11/27 11:36 記者邱俊福／台北報導
    三環幫將數百輛權利車藏放於新竹山區。（記者邱俊福翻攝）

    三環幫將數百輛權利車藏放於新竹山區。（記者邱俊福翻攝）

    新竹地區知名三環幫，涉嫌成立行銷、車行及融資公司等公司，誘騙急需用錢的被害人，向其車行「假購車貸款」，再把車輛渡予其融資公司作為擔保成為權利車，大量權利車可出租、轉售與犯案使用，為藏匿數百輛權利車，該幫派承租新竹縣芎林鄉2處隱密的山區地，輪流放置，宛如大型的停車場。

    警方表示，該2處停車地點，相距不遠，皆於新竹縣芎林鄉的山區，沒有門牌地址，只有一條山間小徑可供車輛進出，極為隱密，且該集團還會不時將車輛從一處全部移置到另一處，以輪流停放方式，避免遭警方鎖定，非常慎重。

    經分析，被害人因名下沒有不動產可供擔保，該集團便以向車行假購車申請貸款，只要名下有車輛，就容易向融資公司貸款為由，引誘被害人向旗下車行以超過車價的價格購買二手車，該車再向合法的貸款公司申貸，申貸成功後，該車行收到貸款，再把貸款下來的金額給予同集團的融資公司。

    該融資公司之後向被害人假意因名下有汽車，可以辦理貸款，且把車輛渡予其融資公司作為擔保成為權利車，期間巧立名目以開辦費、代辦費、顧問費等等，層層剝削，最後被害人實際上僅取得小部分車貸款項，卻須背負沉重的車貸。

    相關新聞：史上最大權利車扣押！232輛市值逾億元 重創三環幫非法金源

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播