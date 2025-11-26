新北高職女遭學長拿刀割髮、拖下樓 疑加害者發文反控她找流氓

新北某高職一名高一女學生在校內與互不相識的高三學長碰撞，沒想到學長當眾對她叫囂、拿美工刀割她頭髮，還將她從3樓硬扯到1樓，造成被害人身上多處瘀青。（圖翻攝自臉書「我是新莊人許明偉」）

近日新北某高職傳出校園霸凌事件，一名高一女學生在校內與互不相識的高三學長碰撞，沒想到學長當眾對她叫囂、拿美工刀割女學生的頭髮，還將她從3樓硬扯到1樓，造成被害人身上多處瘀青。事後一名疑似加害人的網友在社群PO文喊冤，宣稱是學妹多次挑釁，還找流氓找碴，他不能接受「肇事者變受害者」。不過其貼文曝光反遭一面倒撻伐，稍早貼文似乎已經下架。

臉書粉專「我是新莊人許明偉」團長許明偉在臉書披露這起校園霸凌案，事發於本月24日，就讀新北一間高職的高一女學生，當天在學校不小心與高三學長碰撞，結果對方情緒失控，先是在走廊對她大吼，接著強硬拽著她從3樓一路拖到1樓，然後拿美工刀強行割她的頭髮。據許明偉轉述，女學生當下害怕到全身都在抖，只記得自己一直哭，一直說不要，但根本掙脫不了。

後續家長帶女兒去就醫、驗傷，許明偉也陪同他們去報案，「我們明確跟警方說，請依強制罪、傷害罪方向受理，必要時調閱校內監視器，還原整個過程」。另外，加害的男學長家屬宣稱，孩子有憂鬱症、躁鬱症，希望能夠多體諒，對此許明偉直言，「精神疾病需要被尊重、被治療，但不會變成傷害別人的免死金牌。有病要治，傷害人要負責。我們不是要把一個年輕人打死定罪，但也絕對不能讓被害人一家默默吞下去。」

網友看完紛紛氣炸，「有憂鬱症要體諒，那這樣被打的活該嗎？」、「絕對不要就這樣算了，憑甚麼因為加害方有躁鬱症、憂鬱，受害者就要體諒」、「校園暴力不能姑息！」、「太可惡了！一定不能讓那位施暴的同學這麼輕鬆的過」、「加害者真的很可惡，一定要告到底！」、「支持依法辦理，無法無天了嗎」。

不過之後有疑似學長的網友在Threads上發文，宣稱事發當下學妹撞到他時發出一聲「嘖」還瞪他，雙方因此爆發口角，但因為2人都有熟識的朋友，想說不再追究。但下課後他又遇到學妹，對方訕笑他，讓他相當生氣，情緒徹底爆發，才對學妹嗆聲。當天有朋友還跟他說，學妹好像有找流氓放學堵他，讓他備感威脅，於是跑去學妹班上質問，將學妹桌子的東西全部掃落，拿剪刀剪下一撮劉海，將對方拖下樓，直到其他師生介入，雙方才分開，他也驚覺情緒失控，主動到學務處自首。他還說，校門口當天確實聚集數十名混混，可能就是要放學堵他。

學長表示，他發文不是要幫自己洗白，他知道動手就是不對的，他也有跟學妹道歉了，他是希望大家能夠了解事情全貌，「怎麼會把肇事者變受害者？搞不清楚緣由的網友，憑什麼肉搜我？因為會吵的孩子有糖吃？還是做賊的喊抓賊？哪一個正常的學生會認識一群流氓？撞到人說對不起，不是小一學生都懂的生活與倫理嗎？」貼文曝光後，還是有大批網友撻伐，如今已經找不到原文，似乎已經被下架。而該名網友所述，與許明偉當初披露的細節有不少出入。

而許明偉今天（26日）更新進度，稱加害的學長早前就曾在社群發文，撂人去打學妹、把學妹弄到退學，還在上面用很難聽的字眼辱罵人，看來事情就有預謀犯罪的跡象，「更扯的是，他們還在網路上PO出受害女生的照片、揪人要去教訓她。因為受害的女孩子是未成年，我們不方便把她的照片或相關畫面公開，只能把截圖和資料整理好，交給警方和相關單位處理。」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

