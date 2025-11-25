11/25 今彩539頭獎開1注！800萬獎落新北

11月25日開獎的第114000285期今彩539頭獎開1注；第114000108期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

11月25日開獎的第114000285期今彩539頭獎開出注，由新北市三芝區民生街5號「發財點彩券行」開出；第114000108期大樂透頭獎則摃龜。

第114000108期大樂透中獎號碼「02、10、12、20、23、24，特別號：28」。頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，可得112萬8425元；參獎共86注中獎，每注可得1萬8103元；肆獎共126注中獎，每注可得7943元；伍獎共2851注中獎，每注可得2000元；陸獎共3156注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8395中獎，每注可得400元；普獎共4萬1813注中獎，每注可得400元。

第114000108期49樂合彩中獎號碼為「02、10、12、20、23、24」。四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共75注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2976注中獎，每注可得1250元。

第114000285期今彩539中獎號碼為「09、30、36、38、39」。頭獎開出1注，可獲800萬元；貳獎共222注中獎，每注可得2萬元；參獎共7577注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4836注中獎，每注可得50元。

第114000285期39樂合彩中獎號碼為「09、30、36、38、39」。四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共627注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬7118注中獎，每注可得1125元。

第114000285期3星彩中獎號碼為「960」。壹獎共40注中獎，每注可得5000元。

第114000285期4星彩中獎號碼為「0625」。壹獎共32注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

