帶賓賓哥進校園釀直播之亂！重罰後首認錯 魔術師王元照：願接受任何處分

魔術師王元照今天首度透過聲明公開道歉。（王元照提供）

台中一所國中近日因網紅賓賓哥（江建樺）違規直播，引發全台關注的「校園直播風暴」，事件中另一名主角、受邀演講的魔術師王元照，今首次公開道歉，承認自己在校園演出時使用不當性相關詞彙、未能阻止違規直播，犯下不可原諒的錯誤，並表示願意接受所有處分與調查。

事件起於王元照受邀到校，擔任生涯輔導講座分享者，他另行邀請賓賓哥擔任「神秘嘉賓」，然而，賓賓哥卻未經校方許可突然開啟直播，引發校方急速制止，事後台中市府依《兒少法》開罰，並要求兩人限期下架內容。市長盧秀燕更直言：「台中永不錄用。」

請繼續往下閱讀...

事件持續延燒，不僅因直播爭議，更因王元照在互動環節中說出涉及性器官的不當詞彙，王今天透過聲明坦承「違反專業底線」，自責稱：「校園是最需要維護純淨與尊嚴的地方，我卻口無遮攔，造成師生不適，我深感羞愧。」王指出，自己言行不僅低俗，也欠缺性別平權意識，會全力配合調查，並「對所有懲處甘願接受，絕無異議」。

他也承諾，若校方或主管機關認定影響學校形象或造成學生心理負擔，他將負起相應賠償責任，由於此次風波讓外界質疑王在校園場合的專業度。對此他表示：「我辜負了校方對我的信任，也辜負社會對我的期待。」再次向學生、家長與社會大眾深深道歉，並強調：「這次我犯下大錯，絕不推卸。未來我會用行動證明自己值得再次被信任。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法