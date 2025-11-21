賓賓哥爆「擅拿感謝狀」惹議 校方提告竊盜、妨害名譽

校方昨晚已向警方提告「賓賓哥」涉竊盜及妨害名譽。（資料照）

台中市西屯區中山國中20日晚間正式向第六分局提出告訴，指控網紅「賓賓哥」江建樺在校園講座中未經許可取走校方感謝狀、並在禁止直播內容中導致校譽受損，涉犯竊盜罪與妨害名譽罪，警方已依程序受理並展開偵辦，事件持續延燒。

整起風波起於19日中山國中的講座活動，魔術師王元照邀請「賓賓哥」江建樺同行，但根據校方說明，講座前校方已明確告知「不得直播學生影像」，然而江仍在現場開啟直播，遭校方人員當場制止，王現場向校方致歉，但江隔天（20日）直播卻稱「校方同意直播」，並拿出校方感謝狀作為證明，引爆更大爭議。

教育局強調，賓賓哥直播中所引用的對話截圖僅為11日最初溝通內容，並非同意書，且校方已在13日正式聲明禁止直播，他於20日直播宣稱「校方允許」完全不符事實，至於畫面中的感謝狀是校方依王元照要求臨時製作、尚未核發給任何人，但江卻在未經校方同意下擅自取走，行為已構成竊盜，校方因此提告。

社會局今日進一步公布裁處內容。經檢視校方通報及直播影片，確認王元照於講座中有不當語言與互動，違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，將開罰10萬元，而江建樺明知不得直播仍擅自拍攝、公開兒少影像，違反兒少法第49條與第69條，將分別開罰10萬元與3萬元，並限期下架影片。

