    首頁 > 社會

    悚！吉安鐵皮工廠老闆停車沒上鎖 一早開門驚見「後座有死人」

    2025/11/20 16:38 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮縣鐵皮工廠老闆的吉普車平常沒有上鎖。（警方提供）

    花蓮吉安鄉一名曾姓工廠老闆前天早上8點正打算開車出門，卻發現吉普車後座竟倒臥1名不認識的男子，且明顯已氣絕多時，車主嚇壞立刻報警。警方調查，車主與死者沒有關係，現場看不出打鬥或外力介入跡象，已報請檢方相驗釐清。

    花蓮吉安鄉光華村這家鐵皮工廠的曾姓老闆18日早上8點要出門，要將工廠停放的吉普車開出去，但打開車門就飄出陣陣異味，往後一瞧竟發現車子後座有1名男子躺臥，當場嚇得報請附近光華派出所警方到場處理。

    員警同時通知消防局救護車人員到場，確認男子已明顯死亡，經查證身分是64歲劉姓男子；曾姓老闆說，他的車平常停在工廠區沒有上鎖，上一次開車是15日，他從沒想過車上竟然會有人闖入還死在車上，他查找廠區監視器發現，男子是在17日早上10點左右進入工廠內。

    警方依據監視畫面，劉姓男子16日早上曾到附近派出所「問路」，自稱要找朋友，後來男子進入工廠就沒有離開。警方勘查現場，死者身上無外傷，也沒有打鬥或外力介入跡象，全案已報請花蓮地檢署檢察官相驗以釐清死因。

    劉姓男子被發現陳屍在工廠老闆的吉普車上，開門就聞到異味。（警方提供）

    附近派出所監視器拍到劉姓男子前來問路。（警方提供）

    監視器畫面顯示，死者劉姓男子17日早上走進工廠後就沒有離開。（民眾提供）

