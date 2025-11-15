為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    2歲兒、1歲女驗出毒品反應 爸媽、情侶檔互推責任

    2025/11/15 10:18 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄一對父母長期當著兒女面前吸毒，害他們身體長期充斥毒品。示意圖（資料照）

    高雄一對父母長期當著兒女面前吸毒，害他們身體長期充斥毒品。示意圖（資料照）

    李姓男子和妻子蘇女帶著一對兒女，搭上李姓友人和鄭姓女友的車，被警方發現他們吸毒，李家的2歲兒、1歲女毛髮也驗出毒品反應，李家父母推稱是情侶檔在車上吸毒所致，但法官發現4人都是毒蟲，依妨害幼童發育罪判李家父母徒刑2年，李姓友人則獲判無罪。

    判決指出，2023年6月28日，李、蘇夫妻帶著2歲兒子、1歲女兒坐上李姓友人和鄭姓女友（另案審理）的車，6人一起到台南新化區訪親友，結束訪友行程後，李家4口在馬路上徘徊，警方查覺行跡可疑上前盤查，發現李家四口被通報協尋，將6人帶回派出所後，警方在李男車上聞到刺算的塑膠味，懷疑他們吸毒，經剪毛髮採驗後，4人都有毒品反應。

    2名小朋友被社工接走緊急安置，安排至醫院檢查時，小朋友身體雖無異狀，但毛髮中也驗出安非他命和愷他命陽性反應，但李家父母和李姓情侶不想揹罪，竟互相指責有看到對方在小朋友面前吸毒。

    高雄地方法院審理時，法官發現，李家父母長期染有吸毒惡習，不時帶著2個小朋友在自己或他人住處、旅館等處施用毒品，因此依妨害幼童發育罪各判2人徒刑2月；至於李姓友人部分，雖然他身上也有毒品反應，但因無積極證據證明他有在小朋友面前吸毒，且小朋友身上的毒品來源自父母，因此判李男無罪，可上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

