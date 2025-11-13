為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    住家監視器赫見細肩帶性感女子 小三侵門踏戶 女董崩潰求償

    2025/11/13 14:42 記者蔡清華／高雄報導
    人妻於自家廚房監視器畫面，發現錄到女子和老公親密擁抱調情，怒告求償。（情境照）

    人妻於自家廚房監視器畫面，發現錄到女子和老公親密擁抱調情，怒告求償。（情境照）

    高雄市莊姓女董去年5月意外發現自家廚房防盜監視器，錄到1名身穿細肩帶低胸貼身內衣女子，和老公親密擁抱調情，進一步追查發現兩人還一同出遊、住宿於汽車旅館，假藉機會互在雙方住居所過夜，怒告倪姓女子侵害配偶權求償60萬元，法院判倪女賠償15萬元，可上訴。

    判決指出，原告莊女與丈夫結婚逾10年，育有2名未成年子女，自去年2月起，莊女發現丈夫行止詭譎又態度異常，常無心於家庭藉故爭吵，又時常不知所蹤，去年5月7日意外於住家廚房所安置防盜攝影機，發現1名穿著低胸貼身內衣與極短熱褲之女子與丈夫親密擁抱，才恍然大悟老公偷吃小三。

    經質問丈夫始坦承其於前年10月間藉由交友網站結識倪女，去年2月間逾越一般男女正常社交往來而為情侶交往關係，於去年3月曾同赴臺北出遊、住宿於汽車旅館，並假藉機會互在雙方住居所過夜，期間發生性行為至少每月2至3次以上。

    倪女則不否認曾與莊女丈夫發生性行為，但辯稱其從事性服務工作，因須獨自扶養未成年子女，為生計所迫始答應邀約提供性服務，2人間長期以來僅存有金錢對價之性交易，被告從未萌生金錢交易以外之感情。之後，莊女丈夫有意進一步追求，前後曾提供金錢、禮物饋贈，但她始終不同意進一步交往。

    橋頭地院審理勘驗對話記錄發現，「你現在都上24小時，那可以包你過夜嗎？」可認倪女確曾提供性服務，然雙方亦有甚多彼此關心日常生活瑣事之互動，諸如照顧小孩、修繕物品、接送就醫、共進餐食等對話內容，可證雙方並非僅有性行為之往來，確有踰越男女正當交往行為之界限，判決被告以賠償15萬元為適。

