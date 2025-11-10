為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    失智老婦雙北迷途6天 從新莊走失在北投被尋獲

    2025/11/10 13:52 記者王冠仁／台北報導
    警方找到李姓老婦（右）幫助她與家人團聚。（記者王冠仁翻攝）

    警方找到李姓老婦（右）幫助她與家人團聚。（記者王冠仁翻攝）

    7旬李姓老婦平時在新北市新莊區跟家人同住，由於她有失智症狀，日常生活都由家人照料。不過，李日前趁著家人不注意時自行外出走丟，而且一走丟就是6天，直到6天後凌晨時刻被巡邏員警發現，警方查出她身分，通知家人前來，這才幫助她與家人團聚。

    北市警北投分局石牌所警員馬煜崴、廖于舜在日前凌晨2時30分許，巡邏經過北投區1家超商，眼尖發現超商外有1名老婦人喃喃自語，疑似走失。員警上前關切，這才察覺老婦答非所問、明顯失智，而且狀似多日未洗澡，相當狼狽邋遢。

    員警將老婦人帶回派出所，同時利用警政系統、調閱周邊監視器畫面，最終才查出她是75歲李姓老婦，而且6日前已經被家人通報失蹤協尋，警方隨即通知其家人前來派出所。

    原來李姓老婦平時都跟家人生活在一起，但是6天前她趁家人不注意時自行外出，沒想到一出門就走丟，家人發現時在住家周邊尋找未果，於是前往住家附近派出所報案，但是6日來都沒有消息。

    警方說，由於李姓老婦有失智情況，警方詢問她如何從新莊前來北投、這6天來如何生活，她都無法應答。

    北投分局呼籲，警方呼籲，家中有長者或需要照顧之人，不論出門在外或在家中，都應當隨時注意他們的去向，保持在視線範圍之內隨時留意，也在他們身上配戴可辨識身分之物品，或是前往各地警察機關申請指紋建檔，如有走失方可迅速聯繫。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播