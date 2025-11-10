失智老婦雙北迷途6天 從新莊走失在北投被尋獲

警方找到李姓老婦（右）幫助她與家人團聚。（記者王冠仁翻攝）

7旬李姓老婦平時在新北市新莊區跟家人同住，由於她有失智症狀，日常生活都由家人照料。不過，李日前趁著家人不注意時自行外出走丟，而且一走丟就是6天，直到6天後凌晨時刻被巡邏員警發現，警方查出她身分，通知家人前來，這才幫助她與家人團聚。

北市警北投分局石牌所警員馬煜崴、廖于舜在日前凌晨2時30分許，巡邏經過北投區1家超商，眼尖發現超商外有1名老婦人喃喃自語，疑似走失。員警上前關切，這才察覺老婦答非所問、明顯失智，而且狀似多日未洗澡，相當狼狽邋遢。

請繼續往下閱讀...

員警將老婦人帶回派出所，同時利用警政系統、調閱周邊監視器畫面，最終才查出她是75歲李姓老婦，而且6日前已經被家人通報失蹤協尋，警方隨即通知其家人前來派出所。

原來李姓老婦平時都跟家人生活在一起，但是6天前她趁家人不注意時自行外出，沒想到一出門就走丟，家人發現時在住家周邊尋找未果，於是前往住家附近派出所報案，但是6日來都沒有消息。

警方說，由於李姓老婦有失智情況，警方詢問她如何從新莊前來北投、這6天來如何生活，她都無法應答。

北投分局呼籲，警方呼籲，家中有長者或需要照顧之人，不論出門在外或在家中，都應當隨時注意他們的去向，保持在視線範圍之內隨時留意，也在他們身上配戴可辨識身分之物品，或是前往各地警察機關申請指紋建檔，如有走失方可迅速聯繫。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法