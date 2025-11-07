太子集團管理和平大苑幹部凃又文30萬交保 北檢將提抗告

陳志左右手李添的特助李守禮。（資料照）

我國檢、調、警4日掃蕩柬埔寨太子集團在台開設的公司，聲押禁見集團台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、陳志左右手李添的特助李守禮、幹部邱子恩共4人獲准，另一名負責幫集團管理北市和平大苑豪宅的幹部凃又文台北地院昨裁定她30萬元交保；對此，台北地檢署將對此提出抗告。

美國今年起訴陳志並制裁李添、我國9家公司等後，檢、調、警即專案小組調查並掌握，太子集團約在2016年即鎖定台灣作為洗錢基地之一。陳志起先派新加坡藉男子張剛耀來台發展，張找了疑有銀行背景的王昱棠，以王名義開設天旭、台灣太子等公司，背後操盤手仍是張，後來發生「黑吃黑」事件，張被控捲走集團資產9億元，陳志改派左右手李添來台督軍。

據了解，太子集團來台發展主要是將境外黑錢洗白，一是發展線上博奕，二為置產買和平大苑、名車等，兩道命令都與陳志、李添有關，調派資金須透過稽核集團在台財務的陳秀玲，辜、王是奉命行事的「執行者」，一個負責招兵買馬找工程師寫博奕程式，一個負責執行買豪宅等任務，以位階來說，辜略高於王，但不算是決策者。

據了解，在美方發布新聞後，李添雖不在境內，仍可遠端遙控台灣幹部做事，例如，解散天旭、變賣名車等命令，都是他親自下令。

其中，專案小組在美方發布新聞後曾前往和平大苑欲查看這些名車，但管委會要求須出示公文，北檢發函後，管委會竟傳給台灣太子公司，李添獲悉後即指示手下藏車，幹部邱子恩因此連夜將停放在地下室的7輛名車開往五星級飯店藏放，後挪至內湖偏僻地區藏匿，李守禮則將4台汽車轉手過戶；這些伎倆逃不出專案小組的「五指山」，檢方除向法院聲請扣押這些資產外，於4日兵分行動將多數車輛追回。

另據了解，在美方發布新聞，部分台籍幹部即使知道集團「出事」，仍聽命於境外的「老闆」辦事，但集團高層似乎遺忘他們，部分幹部只能自食其力，前往機場買票搭機欲出境，但未能如願；此外，美方曾制裁3名台灣女子，她們可能協助太子集團在帛琉購買倒小島等事務，專案小組這次拘提其中2女黃婕、施亭宇，訊後各50萬交保並限制出境出海。

太子集團台籍核心幹部辜淑雯。（資料照）

太子集團台籍核心幹部王昱棠。（資料照）

