    慎入！淫魔艾普斯坦自縊後畫面首度曝光 獄警崩潰：搞砸了

    2026/02/04 16:16 即時新聞／綜合報導
    急救人員正在對艾普斯坦進行急救。（擷自美國司法部網站）

    急救人員正在對艾普斯坦進行急救。（擷自美國司法部網站）

    美國司法部1月底公布迄今為止最大一批的已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪案文件，許多此前未見照片曝光，包含艾普斯坦自縊後接受搶救及牢房內部的照片。

    《紐約郵報》報導，美國司法部最新披露的數百萬份新文件中，包含先前未曾公佈的艾普斯坦自縊後接受搶救及牢房內部的照片，包含詳細記錄了這名重大案件罪犯在2019年8月10日清晨發現其失去意識的過程。

    2019年7月期間，艾普斯坦被認為有中等程度的自殺風險，他多次接受心理評估，但未發現任何自殺傾向跡象，7月30日，艾普斯坦再次否認有自殺念頭，心理評估隨即停止。

    8月10日早上6點33分，關押艾普斯坦的牢房內突然響起了警報，1名獄警透過無線電報告了醫療緊急情況，並告知趕到現場的警官艾普斯坦自縊，有獄警立即對他進行心肺復甦術。據報告顯示，1名獄警表示：「我們沒有完成凌晨3點和5點的巡邏」，而另一名警官則顯得很沮喪說道：「我們搞砸了」。

    艾普斯坦被轉移到監獄的醫務區，1名護士在那裡持續對他進行心肺復甦，直到急救人員到達。隨後他被救護車送往醫院，並於早上7點36分宣布死亡。

    多張搶救艾普斯坦的照片也曝光，1張照片顯示，艾普斯坦囚服上衣被撕開，急救人員正試圖對他進行心肺復甦術。另一張照片則曝光艾普斯坦臉部駭人的紅腫狀態，以及其頸部留有深紅色勒痕的樣子，還有照片顯示艾普斯坦的甲狀軟骨幾乎完全骨折。

    其他照片展示了艾普斯坦死後的牢房內部情況，1條疑似自縊用的囚服製成臨時絞索，首席法醫辦公室後來判定死因是上吊自殺。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    艾普斯坦在獄中自縊亡。（擷自美國司法部網站）

    艾普斯坦在獄中自縊亡。（擷自美國司法部網站）

    疑似用來自縊的繩索。（擷自美國司法部網站）

    疑似用來自縊的繩索。（擷自美國司法部網站）

