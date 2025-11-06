為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南方澳進安宮3千萬珠寶被盜！2嫌落網 失竊財物全數追回

    2025/11/06 06:45 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣南方澳進安宮5日凌晨被人入侵，洗劫珊瑚媽祖神像上近3千萬元的黃金項鍊與珊瑚配件。（廟方提供）

    宜蘭縣南方澳進安宮5日凌晨被人入侵，洗劫珊瑚媽祖神像上近3千萬元的黃金項鍊與珊瑚配飾後逃離，2名嫌犯分別在台北及台中落網，追回失竊珠寶；35歲陳姓主嫌供稱缺錢花用才會動歪腦筋行竊，警方尚在釐清案情，預計今天稍晚對外說明。

    35歲陳姓主嫌是宜蘭蘇澳在地人，因有地緣關係盯上觀察多次的進安宮神像配飾，並遊說家住新北市新莊的27歲陳姓男友人一同行竊，警方獲報竊案後，組成專案小組追緝，昨日下午約4點半在台北抓到陳主嫌，晚間7點多在台中找到共犯。

    廟方獲知媽祖配飾失而復得，第一時間也對外透露，感謝各界關心，進安宮遭竊，經警方努力不懈配飾全數追回，竊賊也已找到，謝謝大家的關心。

    昨天凌晨零時，穿著黑色帽T蒙面陳嫌，從廟後方爬上3樓陽台，再破壞木製空氣窗，鑽進去後模仿蜘蛛人攀爬牆面，從5公尺高處爬到2樓大殿神龕犯案。

    50分鐘作案時間，他從容搜刮珊瑚媽祖神像上的貴重物品裝進隨身袋子，但離去時卻觸及保全系統，現場警鈴大響，驚覺形跡敗露後，趕緊自2樓奪門而出，搭上外頭接應車往北逃逸。

    廟方清點失竊財物，包括鑲在神像上的2顆頂級珊瑚珠、10串紅色珊瑚項鍊、4串白色珊瑚搭配黃金飾品、2串珊瑚串珠。另外，珊瑚媽祖後方的開基媽祖神像一條珊瑚項鍊也不翼而飛。

